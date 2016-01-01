system.iceberg_metadata_log
system.iceberg_metadata_log 表记录了 ClickHouse 读取的 Iceberg 表的元数据访问和解析事件。它提供了每个处理的元数据文件或条目的详细信息，这对于调试、审计和理解 Iceberg 表结构演变非常有用。
目的
此表记录每个从 Iceberg 表读取的元数据文件和条目，包括根元数据文件、清单列表和清单条目。它帮助用户追踪 ClickHouse 如何解释 Iceberg 表的元数据，以及诊断与模式演变、文件解析或查询规划相关的问题。
备注
此表主要用于调试目的。
列
|名称
|类型
|描述
event_date
|Date
|日志条目的日期。
event_time
|DateTime
|事件的时间戳。
query_id
|String
|触发元数据读取的查询 ID。
content_type
|Enum8
|元数据内容的类型（见下文）。
table_path
|String
|Iceberg 表的路径。
file_path
|String
|根元数据 JSON 文件、Avro 清单列表或清单文件的路径。
content
|String
|JSON 格式的内容（来自 .json 的原始元数据、Avro 元数据或 Avro 条目）。
row_in_file
|Nullable(UInt64)
|文件中的行号（如适用）。适用于
ManifestListEntry 和
ManifestFileEntry 内容类型。
content_type 值
None: 无内容。
Metadata: 根元数据文件。
ManifestListMetadata: 清单列表元数据。
ManifestListEntry: 清单列表中的条目。
ManifestFileMetadata: 清单文件元数据。
ManifestFileEntry: 清单文件中的条目。
在 ClickHouse Cloud 中查询
此系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 中的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关进一步的详细信息，请参见 这里。
控制日志详细性
您可以使用
iceberg_metadata_log_level 设置来控制记录哪些元数据事件。
要记录当前查询中使用的所有元数据：
要仅记录当前查询中使用的根元数据 JSON 文件：
有关更多信息，请参见
iceberg_metadata_log_level 设置的描述。
需要注意
- 仅在您需要详细调查 Iceberg 表时，才在查询级别使用
iceberg_metadata_log_level。否则，您可能会用过多的元数据填充日志表，并体验到性能下降。
- 该表可能包含重复条目，因为它主要用于调试，无法保证每个实体的唯一性。
- 如果您使用的
content_type比
ManifestListMetadata更详细，则会禁用清单列表的 Iceberg 元数据缓存。
- 同样，如果您使用的
content_type比
ManifestFileMetadata更详细，则会禁用清单文件的 Iceberg 元数据缓存。