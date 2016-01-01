system.iceberg_metadata_log

system.iceberg_metadata_log 表记录了 ClickHouse 读取的 Iceberg 表的元数据访问和解析事件。它提供了每个处理的元数据文件或条目的详细信息，这对于调试、审计和理解 Iceberg 表结构演变非常有用。

此表记录每个从 Iceberg 表读取的元数据文件和条目，包括根元数据文件、清单列表和清单条目。它帮助用户追踪 ClickHouse 如何解释 Iceberg 表的元数据，以及诊断与模式演变、文件解析或查询规划相关的问题。