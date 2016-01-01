跳到主要内容
histogram_metrics

在 ClickHouse Cloud 中查询

此系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 中的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。有关进一步的详细信息，请参见 这里

此表包含可以即时计算并以 Prometheus 格式导出的直方图指标。它始终保持最新。替代了已弃用的 system.latency_log

列：

示例

您可以使用如下查询以 Prometheus 格式导出所有直方图指标。

SELECT
  metric AS name,
  toFloat64(value) AS value,
  description AS help,
  labels,
  'histogram' AS type
FROM system.histogram_metrics
FORMAT Prometheus

Metric descriptions

keeper_response_time_ms_bucket

Keeper 的响应时间，单位为毫秒。

