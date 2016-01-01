histogram_metrics
在 ClickHouse Cloud 中查询
此系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 中的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关进一步的详细信息，请参见 这里。
此表包含可以即时计算并以 Prometheus 格式导出的直方图指标。它始终保持最新。替代了已弃用的
system.latency_log。
列：
metric(String) — 指标名称。
value(Int64) — 指标值。
description(String) — 指标描述。
labels(Map(String, String)) — 指标标签。
name(String) —
metric的别名。
示例
您可以使用如下查询以 Prometheus 格式导出所有直方图指标。
Metric descriptions
keeper_response_time_ms_bucket
Keeper 的响应时间，单位为毫秒。
另请参阅
- system.asynchronous_metrics — 包含定期计算的指标。
- system.events — 包含发生的多个事件。
- system.metric_log — 包含表
system.metrics和
system.events的指标值历史。
- Monitoring — ClickHouse 监控的基本概念。