system.histogram_metric_log

在 ClickHouse Cloud 中进行查询

该系统表中的数据保存在 ClickHouse Cloud 中每个节点的本地。因此，如需获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。更多详情请参阅此处

描述

system.histogram_metrics 的历史数据。每隔 collect_interval_milliseconds 采集一次快照，并写入磁盘。

示例

SELECT event_time, metric, labels, histogram
FROM system.histogram_metric_log
WHERE metric = 'keeper_response_time_ms'
ORDER BY event_time DESC
LIMIT 1
FORMAT Vertical;

