system.histogram_metric_log
在 ClickHouse Cloud 中进行查询
该系统表中的数据保存在 ClickHouse Cloud 中每个节点的本地。因此，如需获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。更多详情请参阅此处。
描述
system.histogram_metrics 的历史数据。每隔
collect_interval_milliseconds 采集一次快照，并写入磁盘。
列
hostname(LowCardinality(String)) — 服务器主机名。
event_date(Date) — 事件日期。
event_time(DateTime) — 事件时间。
event_time_microseconds(DateTime64) — 精确到微秒的事件时间。
metric(LowCardinality(String)) — 指标名称。
labels(Map(String, String)) — 指标标签。
histogram(Map(Float64, UInt64)) — 从桶上界到累计计数的映射。
+inf为最后一个桶。
count(UInt64) — 观测总数。等于
histogram[+inf]。
sum(Float64) — 观测值总和。
示例
另请参阅
- system.histogram_metrics — 实时直方图指标。
- system.metric_log —
system.metrics和
system.events的历史数据。