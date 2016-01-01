system.formats
描述
列出所有格式，并标明各格式是否适用于输入/输出，以及是否支持并行化。
列
name(String) — 格式名称。
is_input(UInt8) — 表示该格式是否适用于数据输入的标志。
is_output(UInt8) — 表示该格式是否适用于数据输出的标志。
supports_parallel_parsing(UInt8) — 表示该格式是否支持并行解析的标志。
supports_parallel_formatting(UInt8) — 表示该格式是否支持并行格式化的标志。
is_tty_friendly(UInt8) — 表示该格式通常是否能在终端中正常显示的标志。对于其他格式，CLI 会在输出前进行询问。
content_type(String) — 与输出格式对应的 HTTP Content-Type。可能取决于当前的格式设置。
supports_random_access(UInt8) — 表示该格式是否支持在输入中随机访问的标志。
has_schema_inference(UInt8) — 该格式可以从数据中动态推断 schema (无论是从嵌入的头部信息/元数据中，还是从数据片段中) 。
has_external_schema(UInt8) — 该格式要么具有固定 schema，要么接受以其自身格式定义的预定义 schema。
prefers_large_blocks(UInt8) — 该格式会在输出时写入较大的块，并在输入时生成较大的块。
supports_append(UInt8) — 该格式支持向单个文件追加写入。
supports_subsets_of_columns(UInt8) — 该输入格式能够识别某些列被省略的情况。