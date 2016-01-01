system.filesystem_cache

描述

包含远程对象的文件系统缓存中所有条目的信息。

  • cache_name (String) — 缓存对象的名称。可用于 SYSTEM DESCRIBE FILESYSTEM CACHE <name>SYSTEM DROP FILESYSTEM CACHE <name> 命令语
  • cache_base_path (String) — 存储所有缓存文件 (属于由 cache_name 标识的缓存) 的基础目录路径。
  • cache_path (String) — 特定缓存文件的路径，对应源文件中的一个 File 段
  • key (String) — 该 File 段的缓存键
  • file_segment_range_begin (UInt64) — 对应 File 段范围起始位置的偏移量
  • file_segment_range_end (UInt64) — 对应 File 段范围结束位置 (含) 的偏移量
  • size (UInt64) — File 段的大小
  • state (String) — File 段状态 (DOWNLOADED、DOWNLOADING、PARTIALLY_DOWNLOADED、...)
  • finished_download_time (DateTime) — File 段下载完成的时间。
  • cache_hits (UInt64) — 对应 File 段的缓存命中次数
  • references (UInt64) — 对应 File 段的引用数量。值为 1 表示当前没有对象在使用它 (唯一现有的引用仅来自缓存存储本身)
  • downloaded_size (UInt64) — File 段的已下载大小
  • kind (String) — File 段类型 (用于区分作为 'Temporary data in cache' 一部分添加的 File 段)
  • unbound (UInt8) — 内部实现标志
  • user_id (String) — 创建该 File 段的用户 ID
  • segment_type (String) — 分段的类型。用于区分数据文件 (.json.txt 等) 和数据文件 (.bin、mark 文件) 。
  • file_size (Nullable(UInt64)) — 当前 File 段所属文件的文件大小