dimensional_metrics
在 ClickHouse Cloud 中查询
此系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 中的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关进一步的详细信息，请参见 这里。
该表包含可以瞬时计算和以 Prometheus 格式导出的维度指标。它始终是最新的。
列：
metric(String) — 指标名称。
value(Int64) — 指标值。
description(String) — 指标描述。
labels(Map(String, String)) — 指标标签。
name(String) —
metric的别名。
示例
您可以使用如下查询导出所有维度指标的 Prometheus 格式。
Metric descriptions
merge_failures
自启动以来所有失败合并的数量。
startup_scripts_failure_reason
按错误类型指示启动脚本故障。启动脚本失败时设置为 1，并标记上错误名称。
merge_tree_parts
合并树数据部分的数量，按部分状态、部分类型以及是否为投影部分标记。
另请参阅
- system.asynchronous_metrics — 包含定期计算的指标。
- system.events — 包含发生的多个事件。
- system.metric_log — 包含来自
system.metrics和
system.events的指标值历史。
- Monitoring — ClickHouse 监控的基础概念。