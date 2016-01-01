跳到主要内容
dimensional_metrics

在 ClickHouse Cloud 中查询

此系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 中的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。有关进一步的详细信息，请参见 这里

该表包含可以瞬时计算和以 Prometheus 格式导出的维度指标。它始终是最新的。

列：

示例

您可以使用如下查询导出所有维度指标的 Prometheus 格式。

SELECT
  metric AS name,
  toFloat64(value) AS value,
  description AS help,
  labels,
  'gauge' AS type
FROM system.dimensional_metrics
FORMAT Prometheus

Metric descriptions

merge_failures

自启动以来所有失败合并的数量。

startup_scripts_failure_reason

按错误类型指示启动脚本故障。启动脚本失败时设置为 1，并标记上错误名称。

merge_tree_parts

合并树数据部分的数量，按部分状态、部分类型以及是否为投影部分标记。

另请参阅