system.delta_lake_metadata_log
system.delta_lake_metadata_log 表记录了 ClickHouse 读取 Delta Lake 表的元数据访问和解析事件。它提供关于每个元数据文件的详细信息，这对于调试、审计以及理解 Delta 表的结构演变非常有用。
Purpose
此表记录了从 Delta Lake 表读取的每个元数据文件。它帮助用户追踪 ClickHouse 如何解释 Delta 表元数据，并诊断与模式演变、快照解析或查询计划相关的问题。
备注
此表主要用于调试目的。
Columns
|名称
|类型
|描述
event_date
|Date
|日志文件的日期。
event_time
|DateTime
|事件的时间戳。
query_id
|String
|触发元数据读取的查询 ID。
table_path
|String
|Delta Lake 表的路径。
file_path
|String
|根元数据 JSON 文件的路径。
content
|String
|JSON 格式的内容（来自 .json 的原始元数据）。
在 ClickHouse Cloud 中查询
此系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 中的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关进一步的详细信息，请参见 这里。
Controlling log verbosity
您可以使用
delta_lake_log_metadata 设置来控制哪些元数据事件被记录。
要记录当前查询中使用的所有元数据：