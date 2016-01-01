system.delta_lake_metadata_log

system.delta_lake_metadata_log 表记录了 ClickHouse 读取 Delta Lake 表的元数据访问和解析事件。它提供关于每个元数据文件的详细信息，这对于调试、审计以及理解 Delta 表的结构演变非常有用。

此表记录了从 Delta Lake 表读取的每个元数据文件。它帮助用户追踪 ClickHouse 如何解释 Delta 表元数据，并诊断与模式演变、快照解析或查询计划相关的问题。