跳到主要内容
跳到主要内容

system.delta_lake_metadata_log

system.delta_lake_metadata_log 表记录了 ClickHouse 读取 Delta Lake 表的元数据访问和解析事件。它提供关于每个元数据文件的详细信息，这对于调试、审计以及理解 Delta 表的结构演变非常有用。

Purpose

此表记录了从 Delta Lake 表读取的每个元数据文件。它帮助用户追踪 ClickHouse 如何解释 Delta 表元数据，并诊断与模式演变、快照解析或查询计划相关的问题。

备注

此表主要用于调试目的。

备注

Columns

名称类型描述
event_dateDate日志文件的日期。
event_timeDateTime事件的时间戳。
query_idString触发元数据读取的查询 ID。
table_pathStringDelta Lake 表的路径。
file_pathString根元数据 JSON 文件的路径。
contentStringJSON 格式的内容（来自 .json 的原始元数据）。
在 ClickHouse Cloud 中查询

此系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 中的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。有关进一步的详细信息，请参见 这里

Controlling log verbosity

您可以使用 delta_lake_log_metadata 设置来控制哪些元数据事件被记录。

要记录当前查询中使用的所有元数据：

SELECT * FROM my_delta_table SETTINGS delta_lake_log_metadata = 1;

SYSTEM FLUSH LOGS delta_lake_metadata_log;

SELECT *
FROM system.delta_lake_metadata_log
WHERE query_id = '{previous_query_id}';