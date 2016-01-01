跳到主要内容
跳到主要内容

system.database_replicas

包含每个副本数据库副本的信息。

列：

  • database (String) — 所在的副本数据库名称。

  • is_readonly (UInt8) - 数据库副本是否处于只读模式。 如果配置中没有 Zookeeper/ClickHouse Keeper 的部分，则启用此模式。

  • is_session_expired (UInt8) - 与 ClickHouse Keeper 的会话已过期。基本上与 is_readonly 相同。

  • max_log_ptr (UInt32) - 一般活动日志中的最大条目编号。

  • zookeeper_path (String) - 在 ClickHouse Keeper 中数据库数据的路径。

  • replica_name (String) - 在 ClickHouse Keeper 中的副本名称。

  • replica_path (String) - 在 ClickHouse Keeper 中副本数据的路径。

  • zookeeper_exception (String) - 从 ClickHouse Keeper 获取信息时发生错误时的最后异常消息。

  • total_replicas (UInt32) - 此数据库已知副本的总数。

  • log_ptr (UInt32) - 副本复制到其执行队列的最大活动日志条目编号，加一。

示例

SELECT * FROM system.database_replicas FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
database:            db_2
is_readonly:         0
max_log_ptr:         2
replica_name:        replica1
replica_path:        /test/db_2/replicas/shard1|replica1
zookeeper_path:      /test/db_2
shard_name:          shard1
log_ptr:             2
total_replicas:      1
zookeeper_exception: 
is_session_expired:  0