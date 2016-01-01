system.database_replicas
包含每个副本数据库副本的信息。
列：
-
database(String) — 所在的副本数据库名称。
-
is_readonly(UInt8) - 数据库副本是否处于只读模式。 如果配置中没有 Zookeeper/ClickHouse Keeper 的部分，则启用此模式。
-
is_session_expired(UInt8) - 与 ClickHouse Keeper 的会话已过期。基本上与
is_readonly相同。
-
max_log_ptr(UInt32) - 一般活动日志中的最大条目编号。
-
zookeeper_path(String) - 在 ClickHouse Keeper 中数据库数据的路径。
-
replica_name(String) - 在 ClickHouse Keeper 中的副本名称。
-
replica_path(String) - 在 ClickHouse Keeper 中副本数据的路径。
-
zookeeper_exception(String) - 从 ClickHouse Keeper 获取信息时发生错误时的最后异常消息。
-
total_replicas(UInt32) - 此数据库已知副本的总数。
-
log_ptr(UInt32) - 副本复制到其执行队列的最大活动日志条目编号，加一。
示例