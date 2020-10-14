system.crash_log
在 ClickHouse Cloud 中查询
此系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 中的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关进一步的详细信息，请参见 这里。
包含有关致命错误的堆栈跟踪信息。此表在数据库中默认不存在，仅在发生致命错误时创建。
列：
hostname(LowCardinality(String)) — 执行查询的服务器的主机名。
event_date(DateTime) — 事件日期。
event_time(DateTime) — 事件时间。
timestamp_ns(UInt64) — 以纳秒为单位的事件时间戳。
signal(Int32) — 信号编号。
thread_id(UInt64) — 线程 ID。
query_id(String) — 查询 ID。
trace(Array(UInt64)) — 崩溃时的堆栈跟踪。每个元素都是 ClickHouse 服务器进程内的虚拟内存地址。
trace_full(Array(String)) — 崩溃时的堆栈跟踪。每个元素包含 ClickHouse 服务器进程内调用的方法。
version(String) — ClickHouse 服务器版本。
revision(UInt32) — ClickHouse 服务器修订号。
build_id(String) — 编译器生成的 BuildID。
示例
查询：
结果（不完全）：
