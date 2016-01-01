系统表system.constraintssystem.constraints描述 包含所有表中现有约束的信息。 在临时表上定义的约束，仅会在创建它们的会话中显示于 system.constraints 中。它们的 database 字段显示为空。 列 database (String) — 数据库名。 table (String) — 表名。 name (String) — 约束名称。 type (Enum8('CHECK' = 0, 'ASSUME' = 1)) — 约束类型。 expression (String) — 约束表达式。 示例 SELECT * FROM system.constraints LIMIT 2 FORMAT Vertical; Row 1: ────── database: default table: hits name: check_hits type: CHECK expression: CounterID > 0 Row 2: ────── database: default table: hits name: assume_positive type: ASSUME expression: WatchID > 0