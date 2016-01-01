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system.constraints

描述

包含所有表中现有约束的信息。

临时表上定义的约束，仅会在创建它们的会话中显示于 system.constraints 中。它们的 database 字段显示为空。

示例

SELECT * FROM system.constraints LIMIT 2 FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
database:    default
table:       hits
name:        check_hits
type:        CHECK
expression:  CounterID > 0

Row 2:
──────
database:    default
table:       hits
name:        assume_positive
type:        ASSUME
expression:  WatchID > 0