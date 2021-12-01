system.clusters

包含有关配置文件中可用的集群及其中的服务器的信息。

列:

cluster (String) — 集群名。

(String) — 集群名。 shard_num (UInt32) — 集群中的分片数，从1开始。

(UInt32) — 集群中的分片数，从1开始。 shard_weight (UInt32) — 写数据时该分片的相对权重。

(UInt32) — 写数据时该分片的相对权重。 replica_num (UInt32) — 分片的副本数量，从1开始。

(UInt32) — 分片的副本数量，从1开始。 host_name (String) — 配置中指定的主机名。

(String) — 配置中指定的主机名。 host_address (String) — 从DNS获取的主机IP地址。

(String) — 从DNS获取的主机IP地址。 port (UInt16) — 连接到服务器的端口。

(UInt16) — 连接到服务器的端口。 user (String) — 连接到服务器的用户名。

(String) — 连接到服务器的用户名。 errors_count (UInt32) - 此主机无法访问副本的次数。

(UInt32) - 此主机无法访问副本的次数。 slowdowns_count (UInt32) - 与对冲请求建立连接时导致更改副本的减速次数。

(UInt32) - 与对冲请求建立连接时导致更改副本的减速次数。 estimated_recovery_time (UInt32) - 剩下的秒数，直到副本错误计数归零并被视为恢复正常。

请注意 errors_count 每个查询集群更新一次，但 estimated_recovery_time 按需重新计算。 所以有可能是非零的情况 errors_count 和零 estimated_recovery_time ，下一个查询将为零 errors_count 并尝试使用副本，就好像它没有错误。

另请参阅

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