system.clusters
包含有关配置文件中可用的集群及其中的服务器的信息。
列:
cluster(String) — 集群名。
shard_num(UInt32) — 集群中的分片数，从1开始。
shard_weight(UInt32) — 写数据时该分片的相对权重。
replica_num(UInt32) — 分片的副本数量，从1开始。
host_name(String) — 配置中指定的主机名。
host_address(String) — 从DNS获取的主机IP地址。
port(UInt16) — 连接到服务器的端口。
user(String) — 连接到服务器的用户名。
errors_count(UInt32) - 此主机无法访问副本的次数。
slowdowns_count(UInt32) - 与对冲请求建立连接时导致更改副本的减速次数。
estimated_recovery_time(UInt32) - 剩下的秒数，直到副本错误计数归零并被视为恢复正常。
请注意
errors_count 每个查询集群更新一次，但
estimated_recovery_time 按需重新计算。 所以有可能是非零的情况
errors_count 和零
estimated_recovery_time，下一个查询将为零
errors_count 并尝试使用副本，就好像它没有错误。
另请参阅