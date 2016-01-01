system.certificates

说明

包含有关可用证书及其来源的信息。

  • version (Int32) — 证书版本。取值为 0 表示 v1，1 表示 v2，2 表示 v3。
  • serial_number (Nullable(String)) — 由颁发者分配的证书序列号。
  • signature_algo (Nullable(String)) — 签名算法——即颁发者用于签署此证书的算法。
  • issuer (Nullable(String)) — 颁发者——即签发此证书的证书颁发机构的唯一标识符。
  • not_before (Nullable(String)) — 此证书有效时间窗口的开始时间。
  • not_after (Nullable(String)) — 此证书有效时间窗口的结束时间。
  • subject (Nullable(String)) — 使用者——用于标识公钥所有者。
  • pkey_algo (Nullable(String)) — 公钥算法，定义该公钥可与哪种算法配合使用。
  • path (String) — 包含此证书的文件或目录的路径。
  • default (UInt8) — 证书位于默认证书位置。
  • protocol (String) — 如果证书来自按协议区分的 TLS 配置，则为协议名称；否则为空。