system.certificates
说明
包含有关可用证书及其来源的信息。
列
version(Int32) — 证书版本。取值为 0 表示 v1，1 表示 v2，2 表示 v3。
serial_number(Nullable(String)) — 由颁发者分配的证书序列号。
signature_algo(Nullable(String)) — 签名算法——即颁发者用于签署此证书的算法。
issuer(Nullable(String)) — 颁发者——即签发此证书的证书颁发机构的唯一标识符。
not_before(Nullable(String)) — 此证书有效时间窗口的开始时间。
not_after(Nullable(String)) — 此证书有效时间窗口的结束时间。
subject(Nullable(String)) — 使用者——用于标识公钥所有者。
pkey_algo(Nullable(String)) — 公钥算法，定义该公钥可与哪种算法配合使用。
path(String) — 包含此证书的文件或目录的路径。
default(UInt8) — 证书位于默认证书位置。
protocol(String) — 如果证书来自按协议区分的 TLS 配置，则为协议名称；否则为空。