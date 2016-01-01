system.backups
包含所有
BACKUP 或
RESTORE 操作及其当前状态和其他属性的列表。注意，该表不是持久化的，只显示上次服务器重启之后执行的操作。
下面是包含名称和说明列的 markdown 表格：
|Column
|Description
id
|操作 ID，可以通过 SETTINGS id=... 传入，也可以是随机生成的 UUID。
name
|操作名称，类似
Disk('backups', 'my_backup') 的字符串。
base_backup_name
|基础备份操作名称，类似
Disk('backups', 'my_base_backup') 的字符串。
query_id
|启动该备份的查询的 Query ID。
status
|备份或恢复操作的状态。
error
|错误信息（如果有）。
start_time
|操作开始的时间。
end_time
|操作结束的时间。
num_files
|备份中存储的文件数量。
total_size
|备份中存储的文件总大小。
num_entries
|备份中的条目数量；如果备份以文件夹形式存储，则为该文件夹中的文件数量。
uncompressed_size
|备份的未压缩大小。
compressed_size
|备份的压缩大小。
files_read
|从该备份执行 RESTORE 时读取的文件数量。
bytes_read
|从该备份执行 RESTORE 时读取的文件总大小。
ProfileEvents
|此操作期间捕获的所有 ProfileEvents 事件。