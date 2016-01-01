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system.backup_log

在 ClickHouse Cloud 中查询

该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here

包含有关 BACKUPRESTORE 操作的信息的日志条目。

列：

  • hostname (LowCardinality(String)) — 执行查询的服务器的主机名。
  • event_date (Date) — 条目的日期。
  • event_time (DateTime) — 条目的日期和时间。
  • event_time_microseconds (DateTime64) — 带有微秒精度的条目时间。
  • id (String) — 备份或恢复操作的标识符。
  • name (String) — 备份存储的名称（FROMTO 子句的内容）。
  • status (Enum8) — 操作状态。可能的值：
    • 'CREATING_BACKUP'
    • 'BACKUP_CREATED'
    • 'BACKUP_FAILED'
    • 'RESTORING'
    • 'RESTORED'
    • 'RESTORE_FAILED'
  • error (String) — 失败操作的错误信息（成功操作为空字符串）。
  • start_time (DateTime) — 操作的开始时间。
  • end_time (DateTime) — 操作的结束时间。
  • num_files (UInt64) — 存储在备份中的文件数量。
  • total_size (UInt64) — 存储在备份中的文件的总大小。
  • num_entries (UInt64) — 备份中的条目数量，即如果备份存储为文件夹，则文件夹内的文件数量；如果备份存储为归档，则归档内的文件数量。如果是增量备份，或者包含空文件或重复文件，则与 num_files 不同。以下总是成立：num_entries <= num_files
  • uncompressed_size (UInt64) — 备份的未压缩大小。
  • compressed_size (UInt64) — 备份的压缩大小。如果备份未作为归档存储，则等于 uncompressed_size
  • files_read (UInt64) — 在恢复操作期间读取的文件数量。
  • bytes_read (UInt64) — 在恢复操作期间读取的文件的总大小。

示例

这实际上与系统表 system.backups 中写入的信息是相同的：

另请参阅