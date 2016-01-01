system.backup_log

在 ClickHouse Cloud 中查询 该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here。

包含有关 BACKUP 和 RESTORE 操作的信息的日志条目。

列：

hostname (LowCardinality(String)) — 执行查询的服务器的主机名。

(LowCardinality(String)) — 执行查询的服务器的主机名。 event_date (Date) — 条目的日期。

(Date) — 条目的日期。 event_time (DateTime) — 条目的日期和时间。

(DateTime) — 条目的日期和时间。 event_time_microseconds (DateTime64) — 带有微秒精度的条目时间。

(DateTime64) — 带有微秒精度的条目时间。 id (String) — 备份或恢复操作的标识符。

(String) — 备份或恢复操作的标识符。 name (String) — 备份存储的名称（ FROM 或 TO 子句的内容）。

(String) — 备份存储的名称（ 或 子句的内容）。 status (Enum8) — 操作状态。可能的值： 'CREATING_BACKUP' 'BACKUP_CREATED' 'BACKUP_FAILED' 'RESTORING' 'RESTORED' 'RESTORE_FAILED'

(Enum8) — 操作状态。可能的值： error (String) — 失败操作的错误信息（成功操作为空字符串）。

(String) — 失败操作的错误信息（成功操作为空字符串）。 start_time (DateTime) — 操作的开始时间。

(DateTime) — 操作的开始时间。 end_time (DateTime) — 操作的结束时间。

(DateTime) — 操作的结束时间。 num_files (UInt64) — 存储在备份中的文件数量。

(UInt64) — 存储在备份中的文件数量。 total_size (UInt64) — 存储在备份中的文件的总大小。

(UInt64) — 存储在备份中的文件的总大小。 num_entries (UInt64) — 备份中的条目数量，即如果备份存储为文件夹，则文件夹内的文件数量；如果备份存储为归档，则归档内的文件数量。如果是增量备份，或者包含空文件或重复文件，则与 num_files 不同。以下总是成立： num_entries <= num_files 。

(UInt64) — 备份中的条目数量，即如果备份存储为文件夹，则文件夹内的文件数量；如果备份存储为归档，则归档内的文件数量。如果是增量备份，或者包含空文件或重复文件，则与 不同。以下总是成立： 。 uncompressed_size (UInt64) — 备份的未压缩大小。

(UInt64) — 备份的未压缩大小。 compressed_size (UInt64) — 备份的压缩大小。如果备份未作为归档存储，则等于 uncompressed_size 。

(UInt64) — 备份的压缩大小。如果备份未作为归档存储，则等于 。 files_read (UInt64) — 在恢复操作期间读取的文件数量。

(UInt64) — 在恢复操作期间读取的文件数量。 bytes_read (UInt64) — 在恢复操作期间读取的文件的总大小。

示例

这实际上与系统表 system.backups 中写入的信息是相同的：

另请参阅