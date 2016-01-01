system.backup_log
在 ClickHouse Cloud 中查询
该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here。
包含有关
BACKUP 和
RESTORE 操作的信息的日志条目。
列：
hostname(LowCardinality(String)) — 执行查询的服务器的主机名。
event_date(Date) — 条目的日期。
event_time(DateTime) — 条目的日期和时间。
event_time_microseconds(DateTime64) — 带有微秒精度的条目时间。
id(String) — 备份或恢复操作的标识符。
name(String) — 备份存储的名称（
FROM或
TO子句的内容）。
status(Enum8) — 操作状态。可能的值：
'CREATING_BACKUP'
'BACKUP_CREATED'
'BACKUP_FAILED'
'RESTORING'
'RESTORED'
'RESTORE_FAILED'
-
error(String) — 失败操作的错误信息（成功操作为空字符串）。
start_time(DateTime) — 操作的开始时间。
end_time(DateTime) — 操作的结束时间。
num_files(UInt64) — 存储在备份中的文件数量。
total_size(UInt64) — 存储在备份中的文件的总大小。
num_entries(UInt64) — 备份中的条目数量，即如果备份存储为文件夹，则文件夹内的文件数量；如果备份存储为归档，则归档内的文件数量。如果是增量备份，或者包含空文件或重复文件，则与
num_files不同。以下总是成立：
num_entries <= num_files。
uncompressed_size(UInt64) — 备份的未压缩大小。
compressed_size(UInt64) — 备份的压缩大小。如果备份未作为归档存储，则等于
uncompressed_size。
files_read(UInt64) — 在恢复操作期间读取的文件数量。
bytes_read(UInt64) — 在恢复操作期间读取的文件的总大小。
示例
这实际上与系统表
system.backups 中写入的信息是相同的：
另请参阅