system.background_schedule_pool_log

在 ClickHouse Cloud 中进行查询

该系统表中的数据保存在 ClickHouse Cloud 中每个节点的本地。因此，如需获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。更多详情请参阅此处

仅当指定了 background_schedule_pool_log 服务器设置时，才会创建 system.background_schedule_pool_log 表。

该表包含后台调度池中任务执行的历史记录。后台调度池用于执行周期性任务，例如分布式发送、缓冲区刷新以及消息代理操作。

system.background_schedule_pool_log 表包含以下列：

  • hostname (LowCardinality(String)) — 执行查询的服务器主机名。
  • event_date (Date) — 事件日期。
  • event_time (DateTime) — 事件时间。
  • event_time_microseconds (DateTime64) — 具有微秒精度的事件时间。
  • query_id (String) — 与后台任务关联的查询标识符（注意，它不是实际的查询，而是随机生成的 ID，用于在 system.text_log 中匹配日志）。
  • database (LowCardinality(String)) — 数据库名称。
  • table (LowCardinality(String)) — 表名。
  • table_uuid (UUID) — 后台任务所属表的 UUID。
  • log_name (LowCardinality(String)) — 后台任务名称。
  • duration_ms (UInt64) — 任务执行时长（毫秒）。
  • error (UInt16) — 发生异常的错误码。
  • exception (String) — 所发生错误的文本信息。

system.background_schedule_pool_log 表会在第一次执行后台任务后创建。

示例

SELECT * FROM system.background_schedule_pool_log LIMIT 1 FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
hostname:                clickhouse.eu-central1.internal
event_date:              2025-12-18
event_time:              2025-12-18 10:30:15
event_time_microseconds: 2025-12-18 10:30:15.123456
query_id:
database:                default
table:                   data
table_uuid:              00000000-0000-0000-0000-000000000000
log_name:                default.data
duration_ms:             42
error:                   0
exception:

