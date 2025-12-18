system.background_schedule_pool_log
在 ClickHouse Cloud 中进行查询
该系统表中的数据保存在 ClickHouse Cloud 中每个节点的本地。因此，如需获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。更多详情请参阅此处。
仅当指定了 background_schedule_pool_log 服务器设置时，才会创建
system.background_schedule_pool_log 表。
该表包含后台调度池中任务执行的历史记录。后台调度池用于执行周期性任务，例如分布式发送、缓冲区刷新以及消息代理操作。
system.background_schedule_pool_log 表包含以下列：
hostname(LowCardinality(String)) — 执行查询的服务器主机名。
event_date(Date) — 事件日期。
event_time(DateTime) — 事件时间。
event_time_microseconds(DateTime64) — 具有微秒精度的事件时间。
query_id(String) — 与后台任务关联的查询标识符（注意，它不是实际的查询，而是随机生成的 ID，用于在
system.text_log中匹配日志）。
database(LowCardinality(String)) — 数据库名称。
table(LowCardinality(String)) — 表名。
table_uuid(UUID) — 后台任务所属表的 UUID。
log_name(LowCardinality(String)) — 后台任务名称。
duration_ms(UInt64) — 任务执行时长（毫秒）。
error(UInt16) — 发生异常的错误码。
exception(String) — 所发生错误的文本信息。
system.background_schedule_pool_log 表会在第一次执行后台任务后创建。
示例
另请参阅
- system.background_schedule_pool — 包含关于后台调度池中当前计划任务的信息。