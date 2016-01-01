system.background_schedule_pool
在 ClickHouse Cloud 中进行查询
该系统表中的数据保存在 ClickHouse Cloud 中每个节点的本地。因此，如需获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。更多详情请参阅此处。
包含后台调度池中任务的信息。后台调度池用于执行周期性任务，例如分布式发送、缓冲区刷新以及消息代理操作。
列：
pool(String) — 池名称。可能的取值：
schedule— 通用调度池
buffer_flush— 用于刷新 Buffer 表数据的池
distributed— 用于分布式表操作的池
message_broker— 用于消息代理操作的池
database(String) — 数据库名称。
table(String) — 表名。
table_uuid(UUID) — 表的 UUID。
query_id(String) — 查询 ID（如果当前正在执行）（注意，它并不是真正的查询，而只是为在
system.text_log中匹配日志而随机生成的 ID）。
elapsed_ms(UInt64) — 任务执行时间（如果当前正在执行）。
log_name(String) — 任务的日志名称。
deactivated(UInt8) — 任务是否已停用（始终为 false，因为已停用的任务会从池中移除）。
scheduled(UInt8) — 任务是否已被调度执行。
delayed(UInt8) — 任务是否以延迟方式被调度。
executing(UInt8) — 任务当前是否正在执行。
示例
另请参阅
- system.background_schedule_pool_log — 包含后台调度池中任务的执行历史。