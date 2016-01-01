跳到主要内容
跳到主要内容

system.background_schedule_pool

在 ClickHouse Cloud 中进行查询

该系统表中的数据保存在 ClickHouse Cloud 中每个节点的本地。因此，如需获得所有数据的完整视图，需要使用 clusterAllReplicas 函数。更多详情请参阅此处

包含后台调度池中任务的信息。后台调度池用于执行周期性任务，例如分布式发送、缓冲区刷新以及消息代理操作。

列：

  • pool (String) — 池名称。可能的取值：
    • schedule — 通用调度池
    • buffer_flush — 用于刷新 Buffer 表数据的池
    • distributed — 用于分布式表操作的池
    • message_broker — 用于消息代理操作的池
  • database (String) — 数据库名称。
  • table (String) — 表名。
  • table_uuid (UUID) — 表的 UUID。
  • query_id (String) — 查询 ID（如果当前正在执行）（注意，它并不是真正的查询，而只是为在 system.text_log 中匹配日志而随机生成的 ID）。
  • elapsed_ms (UInt64) — 任务执行时间（如果当前正在执行）。
  • log_name (String) — 任务的日志名称。
  • deactivated (UInt8) — 任务是否已停用（始终为 false，因为已停用的任务会从池中移除）。
  • scheduled (UInt8) — 任务是否已被调度执行。
  • delayed (UInt8) — 任务是否以延迟方式被调度。
  • executing (UInt8) — 任务当前是否正在执行。

示例

SELECT * FROM system.background_schedule_pool LIMIT 5 FORMAT Vertical;

Row 1:
──────
pool:        distributed
database:    default
table:       data
table_uuid:  00000000-0000-0000-0000-000000000000
query_id:
elapsed_ms:  0
log_name:    BackgroundJobsAssignee:DataProcessing
deactivated: 0
scheduled:   1
delayed:     0
executing:   0

另请参阅