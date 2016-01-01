system.azure_queue_log

包含记录 AzureQueue 引擎所处理文件信息的日志条目。

可随时安全地截断或删除此表。

列：

  • hostname (LowCardinality(String)) — 主机名
  • event_date (Date) — 写入此日志行时的事件日期
  • event_time (DateTime) — 写入此日志行时的事件时间
  • database (String) — 队列表 (S3QueueAzureQueue) 所在的数据库名称。
  • table (String) — 队列表 (S3QueueAzureQueue) 的名称。
  • uuid (String) — 队列表 (S3QueueAzureQueue) 的 UUID。
  • file_name (String) — 正在处理的文件名。
  • rows_processed (UInt64) — 已处理的行数。
  • status (Enum8('Processed' = 0, 'Failed' = 1)) — 正在处理的文件状态。
  • processing_start_time (Nullable(DateTime)) — 开始处理该文件的时间。
  • processing_end_time (Nullable(DateTime)) — 结束处理该文件的时间。
  • exception (String) — 如果发生异常，则为异常消息。
  • commit_id (UInt64) — 提交此文件时所属事务的 ID。
  • commit_time (DateTime) — 在 Keeper 中提交该文件 (标记为失败或已处理) 的时间。
  • transaction_start_time (DateTime) — 整个处理事务开始的时间。
  • get_object_time_ms (UInt64) — 在对象存储中查找该对象所花费的时间。