system.azure_queue_log
包含记录 AzureQueue 引擎所处理文件信息的日志条目。
可随时安全地截断或删除此表。
列：
hostname(LowCardinality(String)) — 主机名
event_date(Date) — 写入此日志行时的事件日期
event_time(DateTime) — 写入此日志行时的事件时间
database(String) — 队列表 (
S3Queue或
AzureQueue) 所在的数据库名称。
table(String) — 队列表 (
S3Queue或
AzureQueue) 的名称。
uuid(String) — 队列表 (
S3Queue或
AzureQueue) 的 UUID。
file_name(String) — 正在处理的文件名。
rows_processed(UInt64) — 已处理的行数。
status(Enum8('Processed' = 0, 'Failed' = 1)) — 正在处理的文件状态。
processing_start_time(Nullable(DateTime)) — 开始处理该文件的时间。
processing_end_time(Nullable(DateTime)) — 结束处理该文件的时间。
exception(String) — 如果发生异常，则为异常消息。
commit_id(UInt64) — 提交此文件时所属事务的 ID。
commit_time(DateTime) — 在 Keeper 中提交该文件 (标记为失败或已处理) 的时间。
transaction_start_time(DateTime) — 整个处理事务开始的时间。
get_object_time_ms(UInt64) — 在对象存储中查找该对象所花费的时间。