system.asynchronous_loader
该系统表中的数据在 ClickHouse Cloud 的每个节点上本地保存。因此，要获得所有数据的完整视图，需要使用
clusterAllReplicas 函数。有关更多详细信息，请参见 here。
包含有关最近异步工作的详细信息和状态（例如，正在加载的表）。该表为每个工作包含一行。还有一个工具可以可视化此表中的信息
utils/async_loader_graph。
示例：
列：
job(
String) - 工作名称（可能不是唯一的）。
job_id(
UInt64) - 工作的唯一 ID。
dependencies(
Array(UInt64)) - 应在此工作之前完成的工作 ID 列表。
dependencies_left(
UInt64) - 当前待完成的依赖项数量。
status(
Enum) - 工作的当前加载状态：
PENDING: 加载工作尚未开始。
OK: 加载工作已经执行成功。
FAILED: 加载工作执行失败。
CANCELED: 加载工作因被移除或依赖失败而不再执行。
待处理的工作可能处于以下状态之一：
is_executing(
UInt8) - 工作当前由工作线程执行。
is_blocked(
UInt8) - 工作等待其依赖项完成。
is_ready(
UInt8) - 工作准备好执行，等待工作线程。
elapsed(
Float64) - 自执行开始以来经过的秒数。如果工作尚未开始则为零。如果工作完成，则为总执行时间。
每个工作都有一个关联的池，并在该池中启动。每个池都有一个固定的优先级和可变的最大工作线程数量。优先级较高（
priority 值较低）的工作首先执行。只要有至少一个高优先级的工作准备好或正在执行，则不会启动低优先级的工作。可以通过优先处理来提升工作优先级（但不能降低）。例如，对于加载的表和启动的工作，如果传入的查询需要该表，则这些工作将被优先处理。在执行过程中也可以优先处理工作，但工作不会从其
execution_pool 转移到新分配的
pool。该工作使用
pool 创建新工作以避免优先级反转。已经启动的工作不会被更高优先级的工作抢占，并始终在启动后一直运行到完成。
-
pool_id(
UInt64) - 当前分配给工作的池 ID。
-
pool(
String) -
pool_id池的名称。
-
priority(
Int64) -
pool_id池的优先级。
-
execution_pool_id(
UInt64) - 工作执行所在池的 ID。等于执行开始前初始分配的池。
-
execution_pool(
String) -
execution_pool_id池的名称。
-
execution_priority(
Int64) -
execution_pool_id池的优先级。
-
ready_seqno(
Nullable(UInt64)) - 对于准备好的工作不为 null。工作线程从其池的准备队列中提取下一个要执行的工作。如果有多个准备好的工作，则选择
ready_seqno值最低的工作。
-
waiters(
UInt64) - 等待该工作的线程数量。
-
exception(
Nullable(String)) - 对于失败和取消的工作不为 null。保存查询执行过程中引发的错误消息或导致取消该工作的错误，以及依赖失败的工作名称链。
工作生命周期中的时间瞬间：
schedule_time(
DateTime64) - 工作创建并安排执行的时间（通常与其所有依赖项一起）。
enqueue_time(
Nullable(DateTime64)) - 工作变为准备好并被加入到其池的准备队列中的时间。如果工作尚未准备好，则为 null。
start_time(
Nullable(DateTime64)) - 工作线程从准备队列中取出工作并开始执行的时间。如果工作尚未开始，则为 null。
finish_time(
Nullable(DateTime64)) - 工作执行完成的时间。如果工作尚未完成，则为 null。