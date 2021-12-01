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系统表

系统表提供的信息如下:

服务器的状态、进程以及环境。

服务器的内部进程。

系统表:

存储于 system 数据库。

数据库。 仅提供数据读取功能。

不能被删除或更改，但可以对其进行分离(detach)操作。

大多数系统表将其数据存储在RAM中。 一个ClickHouse服务在刚启动时便会创建此类系统表。

不同于其他系统表，系统日志表 metric_log, query_log, query_thread_log, trace_log, part_log, crash_log and text_log 默认采用MergeTree 引擎并将其数据存储在文件系统中。 如果人为的从文件系统中删除表，ClickHouse服务器会在下一次进行数据写入时再次创建空表。 如果系统表结构在新版本中发生更改，那么ClickHouse会重命名当前表并创建一个新表。

用户可以通过在 /etc/clickhouse-server/config.d/ 下创建与系统表同名的配置文件, 或者在 /etc/clickhouse-server/config.xml 中设置相应配置项，来自定义系统日志表的结构。可供自定义的配置项如下:

database : 系统日志表所在的数据库。这个选项目前已经不推荐使用。所有的系统日表都位于 system 库中。

: 系统日志表所在的数据库。这个选项目前已经不推荐使用。所有的系统日表都位于 库中。 table : 接收数据写入的系统日志表。

: 接收数据写入的系统日志表。 partition_by : 指定PARTITION BY表达式。

: 指定PARTITION BY表达式。 ttl : 指定系统日志表TTL选项。

: 指定系统日志表TTL选项。 flush_interval_milliseconds : 指定日志表数据刷新到磁盘的时间间隔。

: 指定日志表数据刷新到磁盘的时间间隔。 engine : 指定完整的表引擎定义。(以 ENGINE = 开头)。 这个选项与 partition_by 以及 ttl 冲突。如果与两者一起设置，服务启动时会抛出异常并且退出。

配置定义的示例如下：

<clickhouse>

<query_log>

<database>system</database>

<table>query_log</table>

<partition_by>toYYYYMM(event_date)</partition_by>

<ttl>event_date + INTERVAL 30 DAY DELETE</ttl>

<!--

<engine>ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(event_date) ORDER BY (event_date, event_time) SETTINGS index_granularity = 1024</engine>

-->

<flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>

</query_log>

</clickhouse>



默认情况下，表增长是无限的。可以通过TTL 删除过期日志记录的设置来控制表的大小。 你也可以使用分区功能 MergeTree -引擎表。

用于收集ClickHouse服务器使用的系统指标:

procfs

如果ClickHouse服务器没有 CAP_NET_ADMIN 能力，那么它将试图退回到 ProcfsMetricsProvider . ProcfsMetricsProvider 允许收集每个查询系统指标（包括CPU和I/O）。

如果系统上支持并启用procfs，ClickHouse server将收集如下指标:

OSCPUVirtualTimeMicroseconds

OSCPUWaitMicroseconds

OSIOWaitMicroseconds

OSReadChars

OSWriteChars

OSReadBytes

OSWriteBytes

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