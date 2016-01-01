查询级会话设置
有多种方法可以使用特定设置来运行语句。 设置是分层配置的，每个后续层会重新定义设置的先前值。
定义设置的优先顺序为：
-
直接将设置应用于用户，或在设置配置文件中
- SQL（推荐）
- 将一个或多个 XML 或 YAML 文件添加到
/etc/clickhouse-server/users.d
-
会话设置
- 从 ClickHouse Cloud SQL 控制台或以交互模式运行
clickhouse client发送
SET setting=value。同样，您可以在 HTTP 协议中使用 ClickHouse 会话。为此，您需要指定
session_idHTTP 参数。
- 从 ClickHouse Cloud SQL 控制台或以交互模式运行
-
查询设置
- 在非交互模式下启动
clickhouse client时，设置启动参数
--setting=value。
- 使用 HTTP API 时，传递 CGI 参数 (
URL?setting_1=value&setting_2=value...)。
- 在 SELECT 查询的 SETTINGS 子句中定义设置。设置值仅应用于该查询，并在查询执行后重置为默认值或先前值。
- 在非交互模式下启动
示例
这些示例都将
async_insert 设置的值设置为
1，并展示如何检查正在运行的系统中的设置。
使用 SQL 直接将设置应用于用户
这将在创建用户
ingester 时设置
async_insert = 1：
检查设置配置文件和分配
使用 SQL 创建设置配置文件并分配给用户
这将创建配置文件
log_ingest，设置
async_insert = 1：
这将创建用户
ingester 并分配设置配置文件
log_ingest：
使用 XML 创建设置配置文件和用户
检查设置配置文件和分配
将设置分配给会话
在查询期间分配设置
将设置转换为默认值
如果您更改了设置并希望将其恢复为默认值，请将值设置为
DEFAULT。语法如下：
例如，
async_insert 的默认值是
0。假设您将其值更改为
1：
响应为：
以下命令将其值设置回 0：
设置现在已恢复为默认值：
自定义设置
除了常见的 settings 之外，用户还可以定义自定义设置。
自定义设置名称必须以预定义的前缀之一开始。这些前缀的列表必须在服务器配置文件中的 custom_settings_prefixes 参数中声明。
要定义自定义设置，请使用
SET 命令：
要获取自定义设置的当前值，请使用
getSetting() 函数：
另见