查询级会话设置

有多种方法可以使用特定设置来运行语句。 设置是分层配置的，每个后续层会重新定义设置的先前值。

定义设置的优先顺序为：

直接将设置应用于用户，或在设置配置文件中 SQL（推荐）

将一个或多个 XML 或 YAML 文件添加到 /etc/clickhouse-server/users.d 会话设置 从 ClickHouse Cloud SQL 控制台或以交互模式运行 clickhouse client 发送 SET setting=value 。同样，您可以在 HTTP 协议中使用 ClickHouse 会话。为此，您需要指定 session_id HTTP 参数。 查询设置 在非交互模式下启动 clickhouse client 时，设置启动参数 --setting=value 。

时，设置启动参数 。 使用 HTTP API 时，传递 CGI 参数 ( URL?setting_1=value&setting_2=value... )。

)。 在 SELECT 查询的 SETTINGS 子句中定义设置。设置值仅应用于该查询，并在查询执行后重置为默认值或先前值。

这些示例都将 async_insert 设置的值设置为 1 ，并展示如何检查正在运行的系统中的设置。

这将在创建用户 ingester 时设置 async_insert = 1 ：

这将创建配置文件 log_ingest ，设置 async_insert = 1 ：

这将创建用户 ingester 并分配设置配置文件 log_ingest ：

如果您更改了设置并希望将其恢复为默认值，请将值设置为 DEFAULT 。语法如下：

例如， async_insert 的默认值是 0 。假设您将其值更改为 1 ：

响应为：

以下命令将其值设置回 0：

设置现在已恢复为默认值：

除了常见的 settings 之外，用户还可以定义自定义设置。

自定义设置名称必须以预定义的前缀之一开始。这些前缀的列表必须在服务器配置文件中的 custom_settings_prefixes 参数中声明。

要定义自定义设置，请使用 SET 命令：

要获取自定义设置的当前值，请使用 getSetting() 函数：

另见