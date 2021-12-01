查询权限
ClickHouse中的查询可以分为几种类型:
- 读取数据的查询：
SELECT，
SHOW，
DESCRIBE，
EXISTS。
- 写入数据的查询：
INSERT，
OPTIMIZE。
- 更改设置的查询：
SET，
USE。
- DDL 查询:
CREATE，
ALTER，
RENAME，
ATTACH，
DETACH，
DROP，
TRUNCATE。
KILL QUERY。
以下设置按查询类型规范用户权限:
KILL QUERY 可以与任何设置进行。
readonly
限制读取数据、写入数据和更改设置查询的权限。
查看查询如何划分为 上述 的多种类型。
可能的值:
- 0 — 所有查询都被允许。
- 1 — 只有读取数据的查询被允许。
- 2 — 读取数据以及变更设置的查询被允许。
设置为
readonly = 1 后，用户无法在当前会话中更改
readonly 和
allow_ddl 设置。
当使用 HTTP接口 中的
GET 方法时，将自动设置为
readonly = 1 。 要修改数据，请使用
POST 方法。
设置
readonly = 1 将禁止用户的更改任何设置。有一种方法可以只禁止用户更改特定的设置，有关详细信息，请参阅 对设置的限制。
默认值：0
allow_ddl
允许或拒绝 DDL 查询。
从 上文 查看查询是如何被划分为多种类型的。
可能的值:
- 0 — DDL 查询不被允许。
- 1 — DDL 查询被允许。
如果对当前会话
allow_ddl = 0 ，你就不能执行
SET allow_ddl = 1 。
默认值：1