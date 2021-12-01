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查询权限

ClickHouse中的查询可以分为几种类型:

读取数据的查询： SELECT ， SHOW ， DESCRIBE ， EXISTS 。 写入数据的查询： INSERT ， OPTIMIZE 。 更改设置的查询： SET ， USE 。 DDL 查询: CREATE ， ALTER ， RENAME ， ATTACH ， DETACH ， DROP ， TRUNCATE 。 KILL QUERY 。

以下设置按查询类型规范用户权限:

readonly — 对除 DDL 查询以外的所有类型限制权限。

allow_ddl — 对 DDL 查询限制权限。

KILL QUERY 可以与任何设置进行。

限制读取数据、写入数据和更改设置查询的权限。

查看查询如何划分为 上述 的多种类型。

可能的值:

0 — 所有查询都被允许。

1 — 只有读取数据的查询被允许。

2 — 读取数据以及变更设置的查询被允许。

设置为 readonly = 1 后，用户无法在当前会话中更改 readonly 和 allow_ddl 设置。

当使用 HTTP接口 中的 GET 方法时，将自动设置为 readonly = 1 。 要修改数据，请使用 POST 方法。

设置 readonly = 1 将禁止用户的更改任何设置。有一种方法可以只禁止用户更改特定的设置，有关详细信息，请参阅 对设置的限制。

默认值：0

允许或拒绝 DDL 查询。

从 上文 查看查询是如何被划分为多种类型的。

可能的值:

0 — DDL 查询不被允许。

1 — DDL 查询被允许。

如果对当前会话 allow_ddl = 0 ，你就不能执行 SET allow_ddl = 1 。

默认值：1

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