内存超分配

内存超分配是一种实验性技术，旨在允许为查询设置更灵活的内存限制。

该技术的理念是引入能够表示查询可以使用的保证内存量的设置。当内存超分配启用且达到内存限制时，ClickHouse 将选择最超分配的查询，并尝试通过终止该查询来释放内存。

当内存限制达到时，任何查询在尝试分配新内存期间都会等待一段时间。如果超时到期并且内存被释放，查询将继续执行。否则，将抛出异常并终止查询。

停止或终止查询的选择是由全球或用户超分配跟踪器执行，具体取决于达成的内存限制。如果超分配跟踪器无法选择需要停止的查询，将抛出 MEMORY_LIMIT_EXCEEDED 异常。

用户超分配跟踪器会在用户的查询列表中找到超分配比率最大的查询。查询的超分配比率计算为分配的字节数除以设置 memory_overcommit_ratio_denominator_for_user 的值。

如果查询的 memory_overcommit_ratio_denominator_for_user 等于零，超分配跟踪器将不会选择该查询。

等待超时由设置 memory_usage_overcommit_max_wait_microseconds 指定。

示例

全球超分配跟踪器会在所有查询的列表中找到超分配比率最大的查询。在这种情况下，超分配比率计算为分配的字节数除以设置 memory_overcommit_ratio_denominator 的值。

如果查询的 memory_overcommit_ratio_denominator 等于零，超分配跟踪器将不会选择该查询。