可组合协议
可组合协议允许对 ClickHouse 服务器的 TCP 访问进行更灵活的配置。此配置可以与传统配置共存或替代传统配置。
可组合协议部分在配置 xml 中表示为
protocols
示例：
基本模块定义协议层
示例：
其中：
plain_http- 可被另一层引用的名称
type- 表示将实例化以处理数据的协议处理程序，协议处理程序集是预定义的：
tcp- 原生 clickhouse 协议处理程序
http- http clickhouse 协议处理程序
tls- TLS 加密层
proxy1- PROXYv1 层
mysql- MySQL 兼容协议处理程序
postgres- PostgreSQL 兼容协议处理程序
prometheus- Prometheus 协议处理程序
interserver- clickhouse 服务器间处理程序
-
备注
gRPC 协议处理程序尚未为
可组合协议 实现
端点（即监听端口）由
<port> 和（可选）
<host> 标签表示
示例：
如果省略
<host>，则使用根配置中的
<listen_host>。
层的顺序由
<impl> 标签定义，引用另一个模块
示例： HTTPS 协议的定义
端点可以附加到任何层
示例： HTTP（端口 8123）和 HTTPS（端口 8443）端点的定义
额外的端点可以通过引用任何模块并省略
<type> 标签来定义
示例： 为
plain_http 模块定义的
another_http 端点
某些模块可以包含特定于其层的参数
示例： 对于 TLS 层，可以指定私钥 (
privateKeyFile) 和证书文件 (
certificateFile)