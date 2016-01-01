可组合协议

可组合协议允许对 ClickHouse 服务器的 TCP 访问进行更灵活的配置。此配置可以与传统配置共存或替代传统配置。

示例：

示例：

其中：

plain_http - 可被另一层引用的名称

- 可被另一层引用的名称 type - 表示将实例化以处理数据的协议处理程序，协议处理程序集是预定义的： tcp - 原生 clickhouse 协议处理程序 http - http clickhouse 协议处理程序 tls - TLS 加密层 proxy1 - PROXYv1 层 mysql - MySQL 兼容协议处理程序 postgres - PostgreSQL 兼容协议处理程序 prometheus - Prometheus 协议处理程序 interserver - clickhouse 服务器间处理程序

- 表示将实例化以处理数据的协议处理程序，协议处理程序集是预定义的：

备注 gRPC 协议处理程序尚未为 可组合协议 实现

示例：

如果省略 <host> ，则使用根配置中的 <listen_host> 。

示例： HTTPS 协议的定义

示例： HTTP（端口 8123）和 HTTPS（端口 8443）端点的定义

示例： 为 plain_http 模块定义的 another_http 端点