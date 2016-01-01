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可组合协议

可组合协议允许对 ClickHouse 服务器的 TCP 访问进行更灵活的配置。此配置可以与传统配置共存或替代传统配置。

可组合协议部分在配置 xml 中表示为 protocols

示例：

基本模块定义协议层

示例：

其中：

  • plain_http - 可被另一层引用的名称
  • type - 表示将实例化以处理数据的协议处理程序，协议处理程序集是预定义的：
    • tcp - 原生 clickhouse 协议处理程序
    • http - http clickhouse 协议处理程序
    • tls - TLS 加密层
    • proxy1 - PROXYv1 层
    • mysql - MySQL 兼容协议处理程序
    • postgres - PostgreSQL 兼容协议处理程序
    • prometheus - Prometheus 协议处理程序
    • interserver - clickhouse 服务器间处理程序
备注

gRPC 协议处理程序尚未为 可组合协议 实现

端点（即监听端口）由 <port> 和（可选）<host> 标签表示

示例：

如果省略 <host>，则使用根配置中的 <listen_host>

层的顺序由 <impl> 标签定义，引用另一个模块

示例： HTTPS 协议的定义

端点可以附加到任何层

示例： HTTP（端口 8123）和 HTTPS（端口 8443）端点的定义

额外的端点可以通过引用任何模块并省略 <type> 标签来定义

示例：plain_http 模块定义的 another_http 端点

某些模块可以包含特定于其层的参数

示例： 对于 TLS 层，可以指定私钥 (privateKeyFile) 和证书文件 (certificateFile)