服务器配置参数

本节包含无法在会话或查询级别更改的服务器设置的说明。

这些设置存储在 config.xml ClickHouse服务器上的文件。

Other settings are described in the «设置» section.

在研究设置之前,请阅读 配置文件 部分和注意使用替换(的 incl 和 optional 属性)。

