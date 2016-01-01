查询缓存

查询缓存允许仅计算一次 SELECT 查询，并直接从缓存中提供该查询的后续执行。根据查询的类型，这可以显著减少 ClickHouse 服务器的延迟和资源消耗。

查询缓存一般可以视为事务一致或不一致。

在事务一致的缓存中，如果 SELECT 查询的结果发生变化或可能发生变化，数据库会使缓存的查询结果失效（丢弃）。在 ClickHouse 中，改变数据的操作包括对表的插入/更新/删除或崩溃合并。事务一致的缓存特别适合 OLTP 数据库，例如 MySQL（在 v8.0 后移除了查询缓存）和 Oracle。

查询的结果发生变化或可能发生变化，数据库会使缓存的查询结果失效（丢弃）。在 ClickHouse 中，改变数据的操作包括对表的插入/更新/删除或崩溃合并。事务一致的缓存特别适合 OLTP 数据库，例如 MySQL（在 v8.0 后移除了查询缓存）和 Oracle。 在事务不一致的缓存中，查询结果中的轻微不准确性被接受，假设所有缓存条目在有效期之后会过期（例如 1 分钟），并且在此期间底层数据变化很少。这种方法总体上更适合 OLAP 数据库。例如，在一个同时被多个用户访问的报告工具中，考虑每小时销售报告。销售数据通常变化缓慢，因此数据库只需要计算一次报告（通过第一个 SELECT 查询表示）。后续查询可以直接从查询缓存中提供。在这个例子中，一个合理的有效期可以是 30 分钟。

事务不一致的缓存传统上由与数据库交互的客户端工具或代理包（例如 chproxy）提供。因此，相同的缓存逻辑和配置通常会被复制。通过 ClickHouse 的查询缓存，缓存逻辑转移到服务器端。这减少了维护工作量并避免了冗余。

备注 在 ClickHouse Cloud 中，您必须使用 查询级别设置 来编辑查询缓存设置。目前不支持编辑 配置级别设置。

设置 use_query_cache 可用于控制特定查询或当前会话的所有查询是否应使用查询缓存。例如，第一个执行查询

将查询结果存储在查询缓存中。后续的相同查询执行（参数 use_query_cache = true ）将直接从缓存中读取计算结果并立即返回。

备注 设置 use_query_cache 和所有其他与查询缓存相关的设置仅对独立的 SELECT 语句生效。特别地，结果 SELECT 的物化视图由 CREATE VIEW AS SELECT [...] SETTINGS use_query_cache = true 创建，除非 SELECT 语句与 SETTINGS use_query_cache = true 一起运行，否则结果不会被缓存。

可以使用设置 enable_writes_to_query_cache 和 enable_reads_from_query_cache 更详细地配置缓存的使用方式（默认均为 true ）。前者设置控制查询结果是否存储在缓存中，而后者设置确定数据库是否应该尝试从缓存中检索查询结果。例如，以下查询将仅被动使用缓存，即尝试从中读取但不将其结果存储到缓存中：

为了获得最大的控制，通常建议仅为特定查询提供设置 use_query_cache 、 enable_writes_to_query_cache 和 enable_reads_from_query_cache 。也可以在用户或配置文件级别启用缓存（例如，通过 SET use_query_cache = true ），但应考虑到所有 SELECT 查询可能会返回缓存结果。

可以使用语句 SYSTEM DROP QUERY CACHE 清除查询缓存。查询缓存的内容在系统表 system.query_cache 中显示。自数据库启动以来的查询缓存命中和未命中次数作为事件 "QueryCacheHits" 和 "QueryCacheMisses" 显示在系统表 system.events 中。这两个计数器仅对设置 use_query_cache = true 的 SELECT 查询进行更新，其他查询不会影响 "QueryCacheMisses"。系统表 system.query_log 中的字段 query_cache_usage 显示每个执行的查询是否将查询结果写入或从查询缓存中读取。系统表 system.asynchronous_metrics 中的异步指标 "QueryCacheEntries" 和 "QueryCacheBytes" 显示当前查询缓存包含多少个条目/字节。

查询缓存每个 ClickHouse 服务器进程存在一次。默认情况下，缓存结果不在用户之间共享。这可以更改（见下文）但出于安全原因不推荐这样做。

查询结果在查询缓存中通过其查询的 抽象语法树 (AST) 引用。这意味着缓存对大小写不敏感，例如 SELECT 1 和 select 1 被视为相同的查询。为了使匹配更加自然，所有与查询缓存相关的查询级别设置都从 AST 中删除。

如果查询因异常或用户取消而被中止，则不会在查询缓存中写入任何条目。

可以使用不同的 服务器配置选项 配置查询缓存的字节大小、最大缓存条目数和单个缓存条目的最大大小（以字节和记录数为单位）。

还可以使用 设置配置文件 和 设置约束 来限制单个用户的缓存使用情况。更具体地说，您可以限制用户在查询缓存中可能分配的最大内存量（以字节为单位）和最大存储的查询结果数量。为此，首先在 users.xml 中为用户配置文件提供配置 query_cache_max_size_in_bytes 和 query_cache_max_entries，然后将两个设置设为只读：

要定义查询必须至少运行多长时间，以便其结果可以被缓存，可以使用设置 query_cache_min_query_duration。例如，如果查询的结果

只有在查询运行超过 5 秒时才会被缓存。也可以指定查询运行多少次才会被缓存——为此使用设置 query_cache_min_query_runs。

查询缓存中的条目在某个时间段后会变得过时（生存时间）。默认情况下，这个时间段为 60 秒，但可以在会话、配置文件或查询级别使用设置 query_cache_ttl 指定不同的值。查询缓存“懒惰”地驱逐条目，即当某个条目变得过时时，它不会立即从缓存中删除。相反，当要插入新条目到查询缓存时，数据库会检查缓存中是否有足够的空闲空间用于新条目。如果没有，数据库会尝试删除所有过时的条目。如果缓存仍没有足够的空闲空间，则不会插入新条目。

查询缓存中的条目默认是压缩的。这在降低查询缓存的整体内存消耗的同时，牺牲了写入/读取的速度。要禁用压缩，请使用设置 query_cache_compress_entries。

有时保留同一查询的多个结果是有用的。这可以通过使用设置 query_cache_tag 实现，该设置充当查询缓存条目的标签（或命名空间）。查询缓存将认为，具有不同标签的同一查询的结果是不同的。

对于创建同一查询的三个不同查询缓存条目的示例：

要只从查询缓存中删除带有标签 tag 的条目，可以使用语句 SYSTEM DROP QUERY CACHE TAG 'tag' 。

ClickHouse 按块读取表数据，每块的行数由 max_block_size 定义。由于过滤、聚合等原因，结果块通常要比 'max_block_size' 小得多，但也有一些情况它们会大得多。设置 query_cache_squash_partial_results（默认启用）控制结果块在插入查询结果缓存之前是否被压缩（如果它们很小）或分割（如果它们很大）成 'max_block_size' 大小的块。这减少了写入查询缓存的性能，但提高了缓存条目的压缩率，并在查询结果从查询缓存中提供时提供了更自然的块粒度。

因此，查询缓存为每个查询存储多个（部分）结果块。虽然这种行为是一个好的默认行为，但可以使用设置 query_cache_squash_partial_results 将其抑制。

此外，默认情况下，使用非确定性函数的查询结果不会被缓存。这些函数包括：

要强制缓存使用非确定性函数的查询结果，可以使用设置 query_cache_nondeterministic_function_handling。

涉及系统表（例如 system.processes 或 information_schema.tables）的查询的结果默认也不会被缓存。要强制缓存涉及系统表的查询结果，可以使用设置 query_cache_system_table_handling。

最后，由于安全原因，查询缓存中的条目不会在用户之间共享。例如，用户 A 不应能够通过运行与没有此类策略的另一个用户 B 相同的查询来绕过表的行政策。不过，如果有必要，可以通过提供设置 query_cache_share_between_users 将缓存条目标记为其他用户可访问（即共享）。