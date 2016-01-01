分区键 深入探讨 ClickHouse 的分区键优化。解释了选择正确的分区键如何通过快速定位相关数据片段显著提高查询性能。涵盖选择高效分区键的最佳实践以及需要避免的潜在陷阱。

批量插入 解释在 ClickHouse 中使用批量插入的好处。

异步插入 专注于 ClickHouse 的异步插入功能。它可能会解释异步插入是如何工作的（在服务器上批量处理数据以实现高效插入）及其好处（通过卸载插入处理提高性能）。它还可能涵盖如何启用异步插入以及在 ClickHouse 环境中有效使用它们的注意事项。

避免变更 讨论了在 ClickHouse 中避免变更（更新和删除）的重要性。建议使用仅追加插入以获得最佳性能，并提出处理数据变化的替代方法。

避免 Nullable 列 讨论了为何您可能希望避免 Nullable 列以节省空间并提高性能。演示了如何为列设置默认值。

避免 OPTIMIZE FINAL 解释了 OPTIMIZE TABLE ... FINAL 查询是资源密集型的，并建议优化 ClickHouse 性能的替代方法。

分析器 查看 ClickHouse 分析器，这是一个用于分析和优化查询的工具。讨论分析器的工作原理、其好处（例如，识别性能瓶颈）以及如何使用它来提高 ClickHouse 查询的效率。

查询分析 解释了 ClickHouse 的采样查询分析器，这是一个帮助分析查询执行的工具。

查询缓存 详述了 ClickHouse 的查询缓存，这是一个旨在通过缓存频繁执行的 SELECT 查询结果来提高性能的特性。