采样查询探查器
ClickHouse运行允许分析查询执行的采样探查器。 使用探查器，您可以找到在查询执行期间使用最频繁的源代码例程。 您可以跟踪CPU时间和挂钟花费的时间，包括空闲时间。
使用概要分析器:
设置 trace_log 服务器配置部分。
本节配置 trace_log 系统表包含探查器运行的结果。 它是默认配置的。 请记住，此表中的数据仅对正在运行的服务器有效。 服务器重新启动后，ClickHouse不会清理表，所有存储的虚拟内存地址都可能无效。
设置 query_profiler_cpu_time_period_ns 或 query_profiler_real_time_period_ns 设置。 这两种设置可以同时使用。
这些设置允许您配置探查器计时器。 由于这些是会话设置，您可以为整个服务器、单个用户或用户配置文件、交互式会话以及每个单个查询获取不同的采样频率。
默认采样频率为每秒一个采样，CPU和实时定时器都启用。 该频率允许收集有关ClickHouse集群的足够信息。 同时，使用此频率，profiler不会影响ClickHouse服务器的性能。 如果您需要分析每个单独的查询，请尝试使用更高的采样频率。
分析
trace_log 系统表:
安装
clickhouse-common-static-dbg包。 看 从DEB软件包安装.
允许由内省功能 allow_introspection_functions 设置。
出于安全原因，默认情况下禁用内省功能。
使用
addressToLine,
addressToSymbol和
demangle内省功能 获取函数名称及其在ClickHouse代码中的位置。 要获取某些查询的配置文件，您需要从以下内容汇总数据
trace_log桌子 您可以通过单个函数或整个堆栈跟踪聚合数据。
如果你需要想象
trace_log 信息，尝试 flamegraph 和 测速镜.
示例
在这个例子中，我们:
过滤
trace_log数据由查询标识符和当前日期组成。
通过堆栈跟踪聚合。
使用内省功能，我们将得到一个报告:
- 符号名称和相应的源代码函数。
- 这些函数的源代码位置。
SELECT
count(),
arrayStringConcat(arrayMap(x -> concat(demangle(addressToSymbol(x)), '\n ', addressToLine(x)), trace), '\n') AS sym
FROM system.trace_log
WHERE (query_id = 'ebca3574-ad0a-400a-9cbc-dca382f5998c') AND (event_date = today())
GROUP BY trace
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10
{% include "examples/sampling_query_profiler_result.txt" %}