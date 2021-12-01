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采样查询探查器

ClickHouse运行允许分析查询执行的采样探查器。 使用探查器，您可以找到在查询执行期间使用最频繁的源代码例程。 您可以跟踪CPU时间和挂钟花费的时间，包括空闲时间。

使用概要分析器:

默认采样频率为每秒一个采样，CPU和实时定时器都启用。 该频率允许收集有关ClickHouse集群的足够信息。 同时，使用此频率，profiler不会影响ClickHouse服务器的性能。 如果您需要分析每个单独的查询，请尝试使用更高的采样频率。

分析 trace_log 系统表:

安装 clickhouse-common-static-dbg 包。 看 从DEB软件包安装.

允许由内省功能 allow_introspection_functions 设置。 出于安全原因，默认情况下禁用内省功能。

使用 addressToLine , addressToSymbol 和 demangle 内省功能 获取函数名称及其在ClickHouse代码中的位置。 要获取某些查询的配置文件，您需要从以下内容汇总数据 trace_log 桌子 您可以通过单个函数或整个堆栈跟踪聚合数据。

如果你需要想象 trace_log 信息，尝试 flamegraph 和 测速镜.

在这个例子中，我们:

过滤 trace_log 数据由查询标识符和当前日期组成。

通过堆栈跟踪聚合。

使用内省功能，我们将得到一个报告: 符号名称和相应的源代码函数。 这些函数的源代码位置。



SELECT

count ( ) ,

arrayStringConcat ( arrayMap ( x - > concat ( demangle ( addressToSymbol ( x ) ) , '

' , addressToLine ( x ) ) , trace ) , '

' ) AS sym

FROM system . trace_log

WHERE ( query_id = 'ebca3574-ad0a-400a-9cbc-dca382f5998c' ) AND ( event_date = today ( ) )

GROUP BY trace

ORDER BY count ( ) DESC

LIMIT 10

