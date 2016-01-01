命名集合
命名集合提供了一种存储键值对集合的方法，用于配置与外部源的集成。您可以在字典、表、表函数和对象存储中使用命名集合。
命名集合可以通过 DDL 或配置文件进行配置，并在 ClickHouse 启动时应用。它们简化了对象的创建和隐藏凭证，以在没有管理权限的用户面前隐藏信息。
命名集合中的键必须与相应函数、表引擎、数据库等的参数名称匹配。在下方示例中，每种类型的参数列表都有所链接。
可以在 SQL 中重写命名集合中设置的参数，这将在下面的示例中展示。可以使用
[NOT] OVERRIDABLE 关键词和 XML 属性以及/或配置选项
allow_named_collection_override_by_default 限制此功能。
如果允许重写，可能会有没有管理权限的用户识别您试图隐藏的凭证。
如果您使用命名集合的目的是为了隐藏凭证，建议您禁用
allow_named_collection_override_by_default（该选项默认启用）。
将命名集合存储在系统数据库中
DDL 示例
在上面的示例中：
key_1可以始终被重写。
key_2不能被重写。
url是否可被重写取决于
allow_named_collection_override_by_default的值。
使用 DDL 创建命名集合的权限
要使用 DDL 管理命名集合，用户必须拥有
named_control_collection 权限。这可以通过将文件添加到
/etc/clickhouse-server/users.d/ 来分配。以下示例为用户
default 分配了
access_management 和
named_collection_control 权限：
在上述示例中，
password_sha256_hex 值是密码的 SHA256 哈希的十六进制表示。 该用户
default 的配置具有
replace=true 属性，因为默认配置中设置了明文
password，并且用户不能同时设置明文和 sha256 十六进制密码。
命名集合的存储
命名集合可以存储在本地磁盘或 ZooKeeper/Keeper 中。 默认情况下使用本地存储。
它们也可以使用与 磁盘加密 相同的算法进行加密存储，其中默认使用
aes_128_ctr。
要配置命名集合存储，您需要指定一个
type。 这可以是
local 或
keeper /
zookeeper。对于加密存储，您可以使用
local_encrypted 或
keeper_encrypted /
zookeeper_encrypted。
要使用 ZooKeeper/Keeper，我们还需要在配置文件中为
named_collections_storage 部分设置一个
path（存储命名集合的 ZooKeeper/Keeper 中的路径）。以下示例使用加密和 ZooKeeper/Keeper：
可选配置参数
update_timeout_ms 默认等于
5000。
将命名集合存储在配置文件中
XML 示例
在上面的示例中：
key_1可以始终被重写。
key_2不能被重写。
url是否可被重写取决于
allow_named_collection_override_by_default的值。
修改命名集合
使用 DDL 查询创建的命名集合可以通过 DDL 进行更改或删除。使用 XML 文件创建的命名集合可以通过编辑或删除相应的 XML 进行管理。
更改 DDL 命名集合
更改或添加集合
collection2 的键
key1 和
key3（这不会更改这些键的
overridable 标志的值）：
更改或添加键
key1 并允许其始终被重写：
从
collection2 中删除键
key2：
更改或添加键
key1 并删除集合
collection2 的键
key3：
要强制某个键使用
overridable 标志的默认设置，您必须删除并重新添加该键：
删除 DDL 命名集合
collection2：
用于访问 S3 的命名集合
参数的描述见 s3 表函数。
DDL 示例
XML 示例
s3() 函数和 S3 表命名集合示例
以下两个示例都使用相同的命名集合
s3_mydata：
s3() 函数
上面
s3() 函数的第一个参数是集合的名称
s3_mydata。如果没有命名集合，访问密钥 ID、凭证、格式和 URL 都会在每次调用
s3() 函数时传递。
S3 表
用于访问 MySQL 数据库的命名集合
参数的描述见 mysql。
DDL 示例
XML 示例
mysql() 函数、MySQL 表、MySQL 数据库和字典命名集合示例
以下四个示例都使用相同的命名集合
mymysql：
mysql() 函数
命名集合没有指定
table 参数，因此它在函数调用中指定为
table = 'test'。
MySQL 表
DDL 覆盖了命名集合设置的连接池大小。
MySQL 数据库
MySQL 字典
用于访问 PostgreSQL 数据库的命名集合
参数的描述见 postgresql。此外，还有别名：
username作为
user
db作为
database
参数
addresses_expr 用于集合中，代替
host:port。该参数是可选的，因为还有其他可选的参数：
host、
hostname、
port。以下伪代码解释了优先级：
创建示例：
配置示例：
使用命名集合与 postgresql 函数的示例
使用命名集合与 PostgreSQL 引擎的数据库的示例
PostgreSQL 在创建表时会从命名集合中复制数据。对集合的更改不会影响现有表。
使用命名集合与 PostgreSQL 引擎的数据库的示例
使用命名集合与源为 PostgreSQL 的字典的示例
用于访问远程 ClickHouse 数据库的命名集合
参数的描述见 remote。
配置示例：
secure 对于连接并不需要，因为使用了
remoteSecure，但可以用于字典。
使用命名集合与
remote /
remoteSecure 函数的示例
使用命名集合与源为 ClickHouse 的字典的示例
用于访问 Kafka 的命名集合
参数的描述见 Kafka。
DDL 示例
XML 示例
使用命名集合与 Kafka 表的示例
以下两个示例都使用相同的命名集合
my_kafka_cluster：
用于备份的命名集合
参数的描述见 备份和恢复。