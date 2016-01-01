命名集合

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命名集合提供了一种存储键值对集合的方法，用于配置与外部源的集成。您可以在字典、表、表函数和对象存储中使用命名集合。

命名集合可以通过 DDL 或配置文件进行配置，并在 ClickHouse 启动时应用。它们简化了对象的创建和隐藏凭证，以在没有管理权限的用户面前隐藏信息。

命名集合中的键必须与相应函数、表引擎、数据库等的参数名称匹配。在下方示例中，每种类型的参数列表都有所链接。

可以在 SQL 中重写命名集合中设置的参数，这将在下面的示例中展示。可以使用 [NOT] OVERRIDABLE 关键词和 XML 属性以及/或配置选项 allow_named_collection_override_by_default 限制此功能。

危险 如果允许重写，可能会有没有管理权限的用户识别您试图隐藏的凭证。 如果您使用命名集合的目的是为了隐藏凭证，建议您禁用 allow_named_collection_override_by_default （该选项默认启用）。

在上面的示例中：

key_1 可以始终被重写。

可以始终被重写。 key_2 不能被重写。

不能被重写。 url 是否可被重写取决于 allow_named_collection_override_by_default 的值。

要使用 DDL 管理命名集合，用户必须拥有 named_control_collection 权限。这可以通过将文件添加到 /etc/clickhouse-server/users.d/ 来分配。以下示例为用户 default 分配了 access_management 和 named_collection_control 权限：

提示 在上述示例中， password_sha256_hex 值是密码的 SHA256 哈希的十六进制表示。 该用户 default 的配置具有 replace=true 属性，因为默认配置中设置了明文 password ，并且用户不能同时设置明文和 sha256 十六进制密码。

命名集合可以存储在本地磁盘或 ZooKeeper/Keeper 中。 默认情况下使用本地存储。 它们也可以使用与 磁盘加密 相同的算法进行加密存储，其中默认使用 aes_128_ctr 。

要配置命名集合存储，您需要指定一个 type 。 这可以是 local 或 keeper / zookeeper 。对于加密存储，您可以使用 local_encrypted 或 keeper_encrypted / zookeeper_encrypted 。

要使用 ZooKeeper/Keeper，我们还需要在配置文件中为 named_collections_storage 部分设置一个 path （存储命名集合的 ZooKeeper/Keeper 中的路径）。以下示例使用加密和 ZooKeeper/Keeper：

可选配置参数 update_timeout_ms 默认等于 5000 。

在上面的示例中：

key_1 可以始终被重写。

可以始终被重写。 key_2 不能被重写。

不能被重写。 url 是否可被重写取决于 allow_named_collection_override_by_default 的值。

使用 DDL 查询创建的命名集合可以通过 DDL 进行更改或删除。使用 XML 文件创建的命名集合可以通过编辑或删除相应的 XML 进行管理。

更改或添加集合 collection2 的键 key1 和 key3 （这不会更改这些键的 overridable 标志的值）：

更改或添加键 key1 并允许其始终被重写：

从 collection2 中删除键 key2 ：

更改或添加键 key1 并删除集合 collection2 的键 key3 ：

要强制某个键使用 overridable 标志的默认设置，您必须删除并重新添加该键：

参数的描述见 s3 表函数。

以下两个示例都使用相同的命名集合 s3_mydata ：

提示 上面 s3() 函数的第一个参数是集合的名称 s3_mydata 。如果没有命名集合，访问密钥 ID、凭证、格式和 URL 都会在每次调用 s3() 函数时传递。

参数的描述见 mysql。

以下四个示例都使用相同的命名集合 mymysql ：

备注 命名集合没有指定 table 参数，因此它在函数调用中指定为 table = 'test' 。

备注 DDL 覆盖了命名集合设置的连接池大小。

参数的描述见 postgresql。此外，还有别名：

username 作为 user

作为 db 作为 database

参数 addresses_expr 用于集合中，代替 host:port 。该参数是可选的，因为还有其他可选的参数： host 、 hostname 、 port 。以下伪代码解释了优先级：

创建示例：

配置示例：

备注 PostgreSQL 在创建表时会从命名集合中复制数据。对集合的更改不会影响现有表。

参数的描述见 remote。

配置示例：

secure 对于连接并不需要，因为使用了 remoteSecure ，但可以用于字典。

参数的描述见 Kafka。

以下两个示例都使用相同的命名集合 my_kafka_cluster ：

参数的描述见 备份和恢复。