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监控

可以监控到：

硬件资源的利用率。

ClickHouse 服务的指标。

ClickHouse 本身不会去监控硬件资源的状态。

强烈推荐监控以下监控项：

处理器上的负载和温度。 可以使用dmesg, turbostat或者其他工具。

磁盘存储，RAM和网络的使用率。

ClickHouse服务本身具有用于自我状态监视指标。

要跟踪服务器事件，请观察服务器日志。 请参阅配置文件的 logger部分。

ClickHouse 收集的指标项：

服务用于计算的资源占用的各种指标。

关于查询处理的常见统计信息。

可以在系统指标，系统事件以及系统异步指标等系统表查看所有的指标项。

可以配置ClickHouse向Graphite推送监控信息并导入指标。参考Graphite监控配置文件。在配置指标导出之前，需要参考Graphite官方教程搭建Graphite服务。

此外，您可以通过HTTP API监视服务器可用性。将HTTP GET请求发送到 /ping 。如果服务器可用，它将以 200 OK 响应。