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监控

可以监控到：

  • 硬件资源的利用率。
  • ClickHouse 服务的指标。

硬件资源利用率

ClickHouse 本身不会去监控硬件资源的状态。

强烈推荐监控以下监控项：

  • 处理器上的负载和温度。

    可以使用dmesg, turbostat或者其他工具。

  • 磁盘存储，RAM和网络的使用率。

ClickHouse 服务的指标。

ClickHouse服务本身具有用于自我状态监视指标。

要跟踪服务器事件，请观察服务器日志。 请参阅配置文件的 logger部分。

ClickHouse 收集的指标项：

  • 服务用于计算的资源占用的各种指标。
  • 关于查询处理的常见统计信息。

可以在系统指标系统事件以及系统异步指标等系统表查看所有的指标项。

可以配置ClickHouse向Graphite推送监控信息并导入指标。参考Graphite监控配置文件。在配置指标导出之前，需要参考Graphite官方教程搭建Graphite服务。

此外，您可以通过HTTP API监视服务器可用性。将HTTP GET请求发送到/ping。如果服务器可用，它将以 200 OK 响应。

要监视服务器集群的配置，应设置max_replica_delay_for_distributed_queries参数并使用HTTP资源/replicas_status。 如果副本可用，并且不延迟在其他副本之后，则对/replicas_status的请求将返回200 OK。 如果副本滞后，请求将返回503 HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE，包括有关待办事项大小的信息。