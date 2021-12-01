Kerberos认证
现有正确配置的 ClickHouse 用户可以通过 Kerberos 身份验证协议进行身份验证.
目前, Kerberos 只能用作现有用户的外部身份验证器，这些用户在
users.xml 或本地访问控制路径中定义.
这些用户只能使用 HTTP 请求, 并且必须能够使用 GSS-SPNEGO 机制进行身份验证.
对于这种方法, 必须在系统中配置 Kerberos, 且必须在 ClickHouse 配置中启用.
开启Kerberos
要启用 Kerberos, 应该在
config.xml 中包含
kerberos 部分. 此部分可能包含其他参数.
参数:
principal- 将在接受安全上下文时获取和使用的规范服务主体名称.
此参数是可选的, 如果省略, 将使用默认主体.
realm- 一个领域, 用于将身份验证限制为仅那些发起者领域与其匹配的请求.
此参数是可选的，如果省略，则不会应用其他领域的过滤.
示例 (进入
config.xml):
<yandex>
<!- ... -->
<kerberos />
</yandex>
主体规范:
<yandex>
<!- ... -->
<kerberos>
<principal>HTTP/[email protected]</principal>
</kerberos>
</yandex>
按领域过滤:
<yandex>
<!- ... -->
<kerberos>
<realm>EXAMPLE.COM</realm>
</kerberos>
</yandex>
!!! warning "注意"
您只能定义一个
kerberos 部分. 多个
kerberos 部分的存在将强制 ClickHouse 禁用 Kerberos 身份验证.
!!! warning "注意"
主体和
领域部分不能同时指定.
主体和
领域的出现将迫使ClickHouse禁用Kerberos身份验证.
Kerberos作为现有用户的外部身份验证器
Kerberos可以用作验证本地定义用户(在
users.xml或本地访问控制路径中定义的用户)身份的方法。目前，只有通过HTTP接口的请求才能被认证(通过GSS-SPNEGO机制).
Kerberos主体名称格式通常遵循以下模式:
- primary/[email protected]
/instance 部分可能出现零次或多次. 发起者的规范主体名称的主要部分应与被认证用户名匹配, 以便身份验证成功.
users.xml中启用Kerberos
为了启用用户的 Kerberos 身份验证, 请在用户定义中指定
kerberos 部分而不是
密码或类似部分.
参数:
realm- 用于将身份验证限制为仅那些发起者的领域与其匹配的请求的领域.
- 此参数是可选的, 如果省略, 则不会应用其他按领域的过滤.
示例 (进入
users.xml):
<yandex>
<!- ... -->
<users>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<kerberos>
<realm>EXAMPLE.COM</realm>
</kerberos>
</my_user>
</users>
</yandex>
!!! warning "警告"
注意, Kerberos身份验证不能与任何其他身份验证机制一起使用. 任何其他部分(如
密码和
kerberos)的出现都会迫使ClickHouse关闭.
!!! info "提醒"
请注意, 现在, 一旦用户
my_user 使用
kerberos, 必须在主
config.xml 文件中启用 Kerberos，如前所述.
使用 SQL 启用 Kerberos
在 ClickHouse 中启用 SQL 驱动的访问控制和帐户管理后, 也可以使用 SQL 语句创建由 Kerberos 识别的用户.
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'EXAMPLE.COM'
...或者, 不按领域过滤:
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos