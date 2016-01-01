JWT 身份验证
ClickHouse 可以使用 JSON Web Token (JWT) 对用户进行身份验证。与 LDAP 或 Kerberos 等其他外部身份验证器不同，JWT 身份验证不会校验预先存在用户的身份。相反，它会根据嵌入在每个令牌中的声明动态创建临时用户。这些用户仅存在于内存中，其访问权限由令牌声明派生，并会在令牌过期后自动移除。
因此，JWT 身份验证与基于密码或证书的方法有本质区别：不存在
CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt 语句，尝试这样做会引发异常。JWT 用户完全由令牌生命周期管理。
概述
身份验证流程如下：
- 客户端通过一种受支持的传输机制提供已签名的 JWT (HTTP
Authorization: Bearer请求头、TCP 原生协议或 gRPC
jwt字段) 。
- ClickHouse 验证令牌签名。
- 验证必需的声明 (
exp、
iat、
iss、
sub、
aud) 。
- 在内存中创建一个临时用户，其访问权限来自令牌声明中的
clickhouse:grants和
clickhouse:roles，并与权限限制求交集。
- 当令牌过期时，后台垃圾回收任务会移除该用户。
令牌声明
必需的声明
提交给 ClickHouse 的每个 JWT 都必须包含以下声明：
|Claim
|Description
alg
|签名算法 (请求头声明) 。支持的值：
HS256、
RS256、
ES256。
exp
|过期时间。用于设置临时用户的
valid_until。
iat
|签发时间。用于防止同一身份重放较早签发的标记。
iss
|签发者。需与提供商预期的签发者匹配。
sub
|主体。会成为生成用户名的一部分。
aud
|受众。需与提供商预期的受众匹配。
使用基于 JWKS 的密钥解析时，还必须提供
kid (密钥 ID) 请求头声明。
虽然静态密钥提供商接受
HS256、
RS256 或
ES256 中的任意一种，但基于 JWKS 的提供商只接受
kty 为
RSA 的 JWK (即使用
RS256 签名的标记) 。使用 HMAC (
HS256) 或 EC (
ES256) 密钥签名的标记无法通过 JWKS 端点验证，因此会被拒绝。
其他可识别的声明
|声明
|说明
nbf
|生效时间下限。此声明不是必需的，但如果存在，则在该时间之前，标记会被拒绝。
jti
|保留。可出现在标记中，但当前不会被验证或使用。
可选声明
|声明
|默认名称
|说明
|授权
clickhouse:grants
|SQL
GRANT 片段构成的 JSON 数组，例如
["SELECT ON db.*", "INSERT ON db.table1"]。每个元素都会作为
GRANT 语句的主体进行解析。
|角色
clickhouse:roles
|要分配的角色名称的 JSON 数组，例如
["analyst", "reader"]。
|如果您的身份提供商采用不同的命名约定，可以将默认声明名称重映射为自定义声明名称。
示例令牌的头部和载荷
临时用户的行为
JWT 用户与普通 ClickHouse 用户在几个重要方面存在差异。
身份与命名
每个 JWT 用户都会获得一个基于
iss、
sub 和
aud 声明计算出的确定性 UUID。该 UUID 在多次登录之间是稳定的。用户即使用不同的令牌多次登录 (只要签发方、主体和受众相同) ，也始终会得到相同的 UUID。
不过，用户名是可变的。它的构造方式如下：
<claims_hash> 部分会在
clickhouse:roles 或
clickhouse:grants 声明发生变化时改变。这意味着，即使是同一身份，角色或授权组合不同的令牌也会生成不同的用户名。
访问权限
有效访问权限按如下方式计算：
其中，
permission_limit 是作为上限配置的参考角色或用户所拥有的一组访问权限。令牌请求的任何超出该上限的权限都会被静默丢弃。
令牌时效
ClickHouse 会跟踪每个稳定身份最近一次成功通过身份验证的令牌的
iat (签发时间) 声明。如果提供的令牌其
iat 等于或早于已存储的值，服务器会复用现有的临时用户，而不会重新评估这些声明。这样可以防止较旧的令牌导致用户权限被降级。
生命周期与垃圾回收
临时用户会在令牌首次通过身份验证时创建，并在
valid_until (由
exp 推导而来) 到期后，由后台垃圾回收任务删除。GC 时间间隔由
gc_interval 参数控制 (默认值：5 分钟) 。
在两次 GC 运行之间，已过期的用户在
system.users 中可能仍然可见，但已无法再通过身份验证。
持久化访问分配
由于 UUID 是稳定的，因此你可以使用 SQL 语句将 settings profile、配额、行策略和列脱敏策略分配给 JWT 用户。这些分配会持久保存在访问控制存储中 (磁盘或 ZooKeeper) ，并且在令牌过期和重新进行身份验证后仍然有效。
通过用户当前的用户名来引用该用户：
某个身份的用户名和 UUID 可在该用户处于活动状态时，从
system.users 的
name 和
id 列中查到。
请注意，
ALTER USER 不能直接用于 JWT 用户，因为它们是只读的。要分配 settings profile、配额或策略，请使用上文所示的
ALTER SETTINGS PROFILE、
ALTER QUOTA 或
ALTER ROW POLICY 语句。
与常规用户的差异
|功能
|JWT 用户
|常规用户
|创建
|根据令牌声明自动创建
CREATE USER 语句
|存储
|仅存于内存中 (临时)
|磁盘、ZooKeeper 或配置文件
CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt
|不支持 (会引发异常)
|支持所有其他认证类型
ALTER USER /
DROP USER
|不支持
|支持
|备份与恢复
|不包含
|包含
|用户名
|自动生成，会变化
|由管理员指定，固定不变
|UUID
|由
iss+
sub+
aud 确定性生成
|创建时随机生成
|生命周期
|受令牌
exp 限制
|直到被显式删除
|访问权限
|从令牌声明派生，并受权限上限限制
|通过
GRANT 显式授予
|主机限制
|按提供商网络配置
|按用户的
HOST 子句
|设置 profile
|可按 UUID 分配 (持久)
|可直接配置
|配额和行策略
|可按 UUID 分配 (持久)
|可直接配置
|默认角色
|不可配置
|可配置
SQL SECURITY DEFINER 视图
当临时 JWT 用户使用
SQL SECURITY DEFINER 创建视图时，服务器会自动为该用户创建一个持久化的影子副本，作为该视图的定义者。此影子用户具有以下特点：
- 名称为
<original_jwt_username>:definer
- 具有
NO_AUTHENTICATION(无法用于登录)
- 保留视图创建时原始 JWT 用户所拥有的相同访问权限
这样可确保在临时用户的令牌过期且原始用户被垃圾回收后，视图仍可继续正常工作。
客户端用法
直接传递令牌
使用
clickhouse-client 的
--jwt 标志，通过预先获取的令牌进行身份验证：
--jwt 标志与
--user 互斥。指定
--jwt 时，用户名将从令牌中获取。
HTTP 接口
将该令牌作为 Bearer 令牌通过
Authorization 请求头发送：
始终通过 HTTPS 传输 JWT。通过明文 HTTP 发送 Bearer 令牌会暴露给传输路径上的任何人，这无异于泄露凭证。
OAuth2 设备代码登录
clickhouse-client 支持通过
--login 标志发起交互式 OAuth2 设备代码流程。对于 ClickHouse Cloud 端点，客户端会自动执行令牌交换，以获取 ClickHouse 专用 JWT。令牌会在会话期间自动刷新且对用户无感知。获取新令牌后，客户端会自动重新连接。
ClickHouse Cloud 内置 JWT 身份验证器
每个 ClickHouse Cloud 服务都自带一个预定义的 JWT 身份验证器，SQL 控制台和
clickhouse-client 的
--login 流程都会使用它。此身份验证器配置如下：
|参数
|值
iss (签发方)
ClickHouse
aud (受众)
|服务 UUID (可在 Cloud 控制台 URL 中看到)
sub (主体)
|你的 ClickHouse Cloud 账户邮箱地址
该内置身份验证器的权限上限设置为
default_role 角色和
default 用户。这意味着，任何 JWT 用户的有效权限都会与这两个实体所拥有的授权取交集，因此令牌的权限绝不会提升到超出
default_role 和
default 所允许范围之外。
你无需进行任何配置即可使用此身份验证器。创建服务时会自动为其预配。
服务器间通信
当查询被转发到另一个分片或副本时，JWT 令牌会包含在服务器间通信协议中。远程节点会独立对该令牌重新进行身份验证，并创建自己的临时用户。
故障排查
- 未授予访问权限： 引用的角色或用户可能缺少所需的授权。请确保
clickhouse:roles中引用的角色存在，并且包含相应的授权。
- 令牌被拒绝： 请验证令牌中的
iss、
aud和签名算法是否符合 JWT 提供商的预期。如果使用 JWKS，请确保令牌的
kid与提供商密钥集中的某个密钥匹配。
- 用户在查询之间消失： 临时用户会在令牌过期后被移除。对于长时间运行的会话，请使用支持令牌刷新 (例如
--login模式) 的客户端。
CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt失败： 这是预期行为。JWT 用户不能通过 DDL 创建，而是完全由令牌生命周期管理。