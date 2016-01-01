JWT 身份验证

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ClickHouse 可以使用 JSON Web Token (JWT) 对用户进行身份验证。与 LDAP 或 Kerberos 等其他外部身份验证器不同，JWT 身份验证不会校验预先存在用户的身份。相反，它会根据嵌入在每个令牌中的声明动态创建临时用户。这些用户仅存在于内存中，其访问权限由令牌声明派生，并会在令牌过期后自动移除。

因此，JWT 身份验证与基于密码或证书的方法有本质区别：不存在 CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt 语句，尝试这样做会引发异常。JWT 用户完全由令牌生命周期管理。

身份验证流程如下：

客户端通过一种受支持的传输机制提供已签名的 JWT (HTTP Authorization: Bearer 请求头、TCP 原生协议或 gRPC jwt 字段) 。 ClickHouse 验证令牌签名。 验证必需的声明 ( exp 、 iat 、 iss 、 sub 、 aud ) 。 在内存中创建一个临时用户，其访问权限来自令牌声明中的 clickhouse:grants 和 clickhouse:roles ，并与权限限制求交集。 当令牌过期时，后台垃圾回收任务会移除该用户。

提交给 ClickHouse 的每个 JWT 都必须包含以下声明：

Claim Description alg 签名算法 (请求头声明) 。支持的值： HS256 、 RS256 、 ES256 。 exp 过期时间。用于设置临时用户的 valid_until 。 iat 签发时间。用于防止同一身份重放较早签发的标记。 iss 签发者。需与提供商预期的签发者匹配。 sub 主体。会成为生成用户名的一部分。 aud 受众。需与提供商预期的受众匹配。

使用基于 JWKS 的密钥解析时，还必须提供 kid (密钥 ID) 请求头声明。

JWKS 模式仅支持 RSA 密钥 虽然静态密钥提供商接受 HS256 、 RS256 或 ES256 中的任意一种，但基于 JWKS 的提供商只接受 kty 为 RSA 的 JWK (即使用 RS256 签名的标记) 。使用 HMAC ( HS256 ) 或 EC ( ES256 ) 密钥签名的标记无法通过 JWKS 端点验证，因此会被拒绝。

声明 说明 nbf 生效时间下限。此声明不是必需的，但如果存在，则在该时间之前，标记会被拒绝。 jti 保留。可出现在标记中，但当前不会被验证或使用。

声明 默认名称 说明 授权 clickhouse:grants SQL GRANT 片段构成的 JSON 数组，例如 ["SELECT ON db.*", "INSERT ON db.table1"] 。每个元素都会作为 GRANT 语句的主体进行解析。 角色 clickhouse:roles 要分配的角色名称的 JSON 数组，例如 ["analyst", "reader"] 。 如果您的身份提供商采用不同的命名约定，可以将默认声明名称重映射为自定义声明名称。

{ "alg": "RS256", "kid": "my-key-id" }

{ "iss": "https://idp.example.com", "sub": "jane.doe", "aud": "my-clickhouse-cluster", "exp": 1719504000, "iat": 1719500400, "clickhouse:grants": ["SELECT ON analytics.*", "INSERT ON analytics.events"], "clickhouse:roles": ["analyst"] }

JWT 用户与普通 ClickHouse 用户在几个重要方面存在差异。

每个 JWT 用户都会获得一个基于 iss 、 sub 和 aud 声明计算出的确定性 UUID。该 UUID 在多次登录之间是稳定的。用户即使用不同的令牌多次登录 (只要签发方、主体和受众相同) ，也始终会得到相同的 UUID。

不过，用户名是可变的。它的构造方式如下：

JWT::<issuer>::<audience>::<subject>::<claims_hash>

<claims_hash> 部分会在 clickhouse:roles 或 clickhouse:grants 声明发生变化时改变。这意味着，即使是同一身份，角色或授权组合不同的令牌也会生成不同的用户名。

有效访问权限按如下方式计算：

effective_rights = permission_limit ∩ (token_grants ∪ token_roles)

其中， permission_limit 是作为上限配置的参考角色或用户所拥有的一组访问权限。令牌请求的任何超出该上限的权限都会被静默丢弃。

ClickHouse 会跟踪每个稳定身份最近一次成功通过身份验证的令牌的 iat (签发时间) 声明。如果提供的令牌其 iat 等于或早于已存储的值，服务器会复用现有的临时用户，而不会重新评估这些声明。这样可以防止较旧的令牌导致用户权限被降级。

临时用户会在令牌首次通过身份验证时创建，并在 valid_until (由 exp 推导而来) 到期后，由后台垃圾回收任务删除。GC 时间间隔由 gc_interval 参数控制 (默认值：5 分钟) 。

在两次 GC 运行之间，已过期的用户在 system.users 中可能仍然可见，但已无法再通过身份验证。

由于 UUID 是稳定的，因此你可以使用 SQL 语句将 settings profile、配额、行策略和列脱敏策略分配给 JWT 用户。这些分配会持久保存在访问控制存储中 (磁盘或 ZooKeeper) ，并且在令牌过期和重新进行身份验证后仍然有效。

通过用户当前的用户名来引用该用户：

ALTER SETTINGS PROFILE my_profile ADD TO 'JWT::ClickHouse::my-service-id::jane.doe::<claims-hash>';

注意 某个身份的用户名和 UUID 可在该用户处于活动状态时，从 system.users 的 name 和 id 列中查到。

请注意， ALTER USER 不能直接用于 JWT 用户，因为它们是只读的。要分配 settings profile、配额或策略，请使用上文所示的 ALTER SETTINGS PROFILE 、 ALTER QUOTA 或 ALTER ROW POLICY 语句。

功能 JWT 用户 常规用户 创建 根据令牌声明自动创建 CREATE USER 语句 存储 仅存于内存中 (临时) 磁盘、ZooKeeper 或配置文件 CREATE USER ... IDENTIFIED WITH jwt 不支持 (会引发异常) 支持所有其他认证类型 ALTER USER / DROP USER 不支持 支持 备份与恢复 不包含 包含 用户名 自动生成，会变化 由管理员指定，固定不变 UUID 由 iss + sub + aud 确定性生成 创建时随机生成 生命周期 受令牌 exp 限制 直到被显式删除 访问权限 从令牌声明派生，并受权限上限限制 通过 GRANT 显式授予 主机限制 按提供商网络配置 按用户的 HOST 子句 设置 profile 可按 UUID 分配 (持久) 可直接配置 配额和行策略 可按 UUID 分配 (持久) 可直接配置 默认角色 不可配置 可配置

当临时 JWT 用户使用 SQL SECURITY DEFINER 创建视图时，服务器会自动为该用户创建一个持久化的影子副本，作为该视图的定义者。此影子用户具有以下特点：

名称为 <original_jwt_username>:definer

具有 NO_AUTHENTICATION (无法用于登录)

(无法用于登录) 保留视图创建时原始 JWT 用户所拥有的相同访问权限

这样可确保在临时用户的令牌过期且原始用户被垃圾回收后，视图仍可继续正常工作。

使用 clickhouse-client 的 --jwt 标志，通过预先获取的令牌进行身份验证：

clickhouse-client --host your-instance.clickhouse.cloud --secure --jwt '<your_jwt_token>'

注意 --jwt 标志与 --user 互斥。指定 --jwt 时，用户名将从令牌中获取。

将该令牌作为 Bearer 令牌通过 Authorization 请求头发送：

curl -H 'Authorization: Bearer <your_jwt_token>' \ 'https://your-instance.clickhouse.cloud:8443/?query=SELECT+currentUser()'

注意 始终通过 HTTPS 传输 JWT。通过明文 HTTP 发送 Bearer 令牌会暴露给传输路径上的任何人，这无异于泄露凭证。

clickhouse-client 支持通过 --login 标志发起交互式 OAuth2 设备代码流程。对于 ClickHouse Cloud 端点，客户端会自动执行令牌交换，以获取 ClickHouse 专用 JWT。令牌会在会话期间自动刷新且对用户无感知。获取新令牌后，客户端会自动重新连接。

clickhouse-client --host your-instance.clickhouse.cloud --login

每个 ClickHouse Cloud 服务都自带一个预定义的 JWT 身份验证器，SQL 控制台和 clickhouse-client 的 --login 流程都会使用它。此身份验证器配置如下：

参数 值 iss (签发方) ClickHouse aud (受众) 服务 UUID (可在 Cloud 控制台 URL 中看到) sub (主体) 你的 ClickHouse Cloud 账户邮箱地址

该内置身份验证器的权限上限设置为 default_role 角色和 default 用户。这意味着，任何 JWT 用户的有效权限都会与这两个实体所拥有的授权取交集，因此令牌的权限绝不会提升到超出 default_role 和 default 所允许范围之外。

你无需进行任何配置即可使用此身份验证器。创建服务时会自动为其预配。

当查询被转发到另一个分片或副本时，JWT 令牌会包含在服务器间通信协议中。远程节点会独立对该令牌重新进行身份验证，并创建自己的临时用户。