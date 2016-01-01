HTTP
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HTTP 服务器可用于对 ClickHouse 用户进行身份验证。HTTP 身份验证只能作为外部身份验证器用于在
users.xml 中或本地访问控制路径中定义的现有用户。目前，仅支持使用 GET 方法的 Basic 身份验证方案。
HTTP 身份验证服务器定义
要定义 HTTP 身份验证服务器，必须向
config.xml 中添加
http_authentication_servers 部分。
示例
注意，可以在
http_authentication_servers 部分中使用不同的名称定义多个 HTTP 服务器。
参数
uri- 用于发起身份验证请求的 URI
与服务器通信时使用的套接字的超时（以毫秒为单位）：
connection_timeout_ms- 默认：1000 毫秒。
receive_timeout_ms- 默认：1000 毫秒。
send_timeout_ms- 默认：1000 毫秒。
重试参数：
max_tries- 发起身份验证请求的最大尝试次数。默认：3
retry_initial_backoff_ms- 重试时的初始退避间隔。默认：50 毫秒
retry_max_backoff_ms- 最大退避间隔。默认：1000 毫秒
在
users.xml 中启用 HTTP 身份验证
为了为用户启用 HTTP 身份验证，请在用户定义中指定
http_authentication 部分，而不是
password 或类似部分。
参数：
server- 在主
config.xml文件中配置的 HTTP 身份验证服务器的名称，如前所述。
scheme- HTTP 身份验证方案。目前仅支持
Basic。默认：Basic
示例（放入
users.xml）：
请注意，HTTP 身份验证不能与任何其他身份验证机制一起使用。存在任何其他部分，如
password 和
http_authentication，将导致 ClickHouse 关闭。
使用 SQL 启用 HTTP 身份验证
当 ClickHouse 中启用 SQL 驱动的访问控制和账户管理 时，可以使用 SQL 语句创建通过 HTTP 身份验证识别的用户。
...或者，
Basic 是默认的，无需显式方案定义。
传递会话设置
如果 HTTP 身份验证服务器的响应体为 JSON 格式并包含
settings 子对象，ClickHouse 将尝试将其键值对解析为字符串值，并将它们设置为已认证用户当前会话的会话设置。如果解析失败，服务器的响应体将被忽略。