HTTP

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

备注 此页面不适用于 ClickHouse Cloud。此处文档记录的功能在 ClickHouse Cloud 服务中不可用。 有关更多信息，请参阅 ClickHouse 的 Cloud Compatibility 指南。

HTTP 服务器可用于对 ClickHouse 用户进行身份验证。HTTP 身份验证只能作为外部身份验证器用于在 users.xml 中或本地访问控制路径中定义的现有用户。目前，仅支持使用 GET 方法的 Basic 身份验证方案。

要定义 HTTP 身份验证服务器，必须向 config.xml 中添加 http_authentication_servers 部分。

示例

注意，可以在 http_authentication_servers 部分中使用不同的名称定义多个 HTTP 服务器。

参数

uri - 用于发起身份验证请求的 URI

与服务器通信时使用的套接字的超时（以毫秒为单位）：

connection_timeout_ms - 默认：1000 毫秒。

- 默认：1000 毫秒。 receive_timeout_ms - 默认：1000 毫秒。

- 默认：1000 毫秒。 send_timeout_ms - 默认：1000 毫秒。

重试参数：

max_tries - 发起身份验证请求的最大尝试次数。默认：3

- 发起身份验证请求的最大尝试次数。默认：3 retry_initial_backoff_ms - 重试时的初始退避间隔。默认：50 毫秒

- 重试时的初始退避间隔。默认：50 毫秒 retry_max_backoff_ms - 最大退避间隔。默认：1000 毫秒

为了为用户启用 HTTP 身份验证，请在用户定义中指定 http_authentication 部分，而不是 password 或类似部分。

参数：

server - 在主 config.xml 文件中配置的 HTTP 身份验证服务器的名称，如前所述。

- 在主 文件中配置的 HTTP 身份验证服务器的名称，如前所述。 scheme - HTTP 身份验证方案。目前仅支持 Basic 。默认：Basic

示例（放入 users.xml ）：

备注 请注意，HTTP 身份验证不能与任何其他身份验证机制一起使用。存在任何其他部分，如 password 和 http_authentication ，将导致 ClickHouse 关闭。

当 ClickHouse 中启用 SQL 驱动的访问控制和账户管理 时，可以使用 SQL 语句创建通过 HTTP 身份验证识别的用户。

...或者， Basic 是默认的，无需显式方案定义。