配置文件
ClickHouse支持多配置文件管理。主配置文件是
/etc/clickhouse-server/config.xml。其余文件须在目录
/etc/clickhouse-server/config.d。
!!! 注意：
所有配置文件必须是XML格式。此外，配置文件须有相同的根元素，通常是
<clickhouse>。
主配置文件中的一些配置可以通过
replace或
remove属性被配置文件覆盖。
如果两者都未指定，则递归组合配置的内容，替换重复子项的值。
如果指定
replace属性，则将整个元素替换为指定的元素。
如果指定
remove属性，则删除该元素。
此外，配置文件还可指定"substitutions"。如果一个元素有
incl属性，则文件中的相应替换值将被使用。默认情况下，具有替换的文件的路径为
/etc/metrika.xml。这可以在服务配置中的include_from元素中被修改。替换值在这个文件的
/clickhouse/substitution_name元素中被指定。如果
incl中指定的替换值不存在，则将其记录在日志中。为防止ClickHouse记录丢失的替换，请指定
optional="true"属性（例如，宏设置）。
替换也可以从ZooKeeper执行。为此，请指定属性
from_zk = "/path/to/node"。元素值被替换为ZooKeeper节点
/path/to/node的内容。您还可以将整个XML子树放在ZooKeeper节点上，并将其完全插入到源元素中。
config.xml 文件可以指定单独的配置文件用于配置用户设置、配置文件及配额。可在
users_config元素中指定其配置文件相对路径。其默认值是
users.xml。如果
users_config被省略，用户设置，配置文件和配额则直接在
config.xml中指定。
用户配置可以分为如
config.xml和
config.d/等形式的单独配置文件。目录名称为配置
user_config的值，去掉
.xml后缀并与添加
.d。由于
users_config配置默认值为
users.xml，所以目录名默认使用
users.d。例如，您可以为每个用户有单独的配置文件，如下所示：
$ cat /etc/clickhouse-server/users.d/alice.xml
<clickhouse>
<users>
<alice>
<profile>analytics</profile>
<networks>
<ip>::/0</ip>
</networks>
<password_sha256_hex>...</password_sha256_hex>
<quota>analytics</quota>
</alice>
</users>
</clickhouse>
对于每个配置文件，服务器还会在启动时生成
file-preprocessed.xml 文件。这些文件包含所有已完成的替换和复盖，并且它们旨在提供信息。如果zookeeper替换在配置文件中使用，但ZooKeeper在服务器启动时不可用，则服务器将从预处理的文件中加载配置。
服务器跟踪配置文件中的更改，以及执行替换和复盖时使用的文件和ZooKeeper节点，并动态重新加载用户和集群的设置。 这意味着您可以在不重新启动服务器的情况下修改群集、用户及其设置。