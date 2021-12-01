配置文件

ClickHouse支持多配置文件管理。主配置文件是 /etc/clickhouse-server/config.xml 。其余文件须在目录 /etc/clickhouse-server/config.d 。

!!! 注意： 所有配置文件必须是XML格式。此外，配置文件须有相同的根元素，通常是 <clickhouse> 。

主配置文件中的一些配置可以通过 replace 或 remove 属性被配置文件覆盖。

如果两者都未指定，则递归组合配置的内容，替换重复子项的值。

如果指定 replace 属性，则将整个元素替换为指定的元素。

如果指定 remove 属性，则删除该元素。

此外，配置文件还可指定"substitutions"。如果一个元素有 incl 属性，则文件中的相应替换值将被使用。默认情况下，具有替换的文件的路径为 /etc/metrika.xml 。这可以在服务配置中的include_from元素中被修改。替换值在这个文件的 /clickhouse/substitution_name 元素中被指定。如果 incl 中指定的替换值不存在，则将其记录在日志中。为防止ClickHouse记录丢失的替换，请指定 optional="true" 属性（例如，宏设置）。

替换也可以从ZooKeeper执行。为此，请指定属性 from_zk = "/path/to/node" 。元素值被替换为ZooKeeper节点 /path/to/node 的内容。您还可以将整个XML子树放在ZooKeeper节点上，并将其完全插入到源元素中。

config.xml 文件可以指定单独的配置文件用于配置用户设置、配置文件及配额。可在 users_config 元素中指定其配置文件相对路径。其默认值是 users.xml 。如果 users_config 被省略，用户设置，配置文件和配额则直接在 config.xml 中指定。

用户配置可以分为如 config.xml 和 config.d/ 等形式的单独配置文件。目录名称为配置 user_config 的值，去掉 .xml 后缀并与添加 .d 。由于 users_config 配置默认值为 users.xml ，所以目录名默认使用 users.d 。例如，您可以为每个用户有单独的配置文件，如下所示：

$ cat /etc/clickhouse-server/users.d/alice.xml



< clickhouse >

< users >

< alice >

< profile > analytics </ profile >

< networks >

< ip > ::/0 </ ip >

</ networks >

< password_sha256_hex > ... </ password_sha256_hex >

< quota > analytics </ quota >

</ alice >

</ users >

</ clickhouse >



对于每个配置文件，服务器还会在启动时生成 file-preprocessed.xml 文件。这些文件包含所有已完成的替换和复盖，并且它们旨在提供信息。如果zookeeper替换在配置文件中使用，但ZooKeeper在服务器启动时不可用，则服务器将从预处理的文件中加载配置。

服务器跟踪配置文件中的更改，以及执行替换和复盖时使用的文件和ZooKeeper节点，并动态重新加载用户和集群的设置。 这意味着您可以在不重新启动服务器的情况下修改群集、用户及其设置。

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