集群发现
概述
ClickHouse 的集群发现功能通过允许节点自动发现并注册自己，而不需要在配置文件中显式定义，从而简化了集群配置。在需要手动定义每个节点变得繁琐的情况下，这尤其有利。
备注
集群发现是一个实验性功能，未来版本中可能会更改或删除。
要启用此功能，请在配置文件中包含
allow_experimental_cluster_discovery 设置：
远程服务器配置
传统手动配置
传统上，在 ClickHouse 中，集群中的每个分片和副本都需要在配置中手动指定：
使用集群发现
通过集群发现，不需要显式定义每个节点，只需在 ZooKeeper 中指定一个路径。所有在此路径下注册的节点将被自动发现并添加到集群中。
如果您想为特定节点指定分片编号，可以在
<discovery> 部分中包含
<shard> 标签：
对于
node1 和
node2:
对于
node3 和
node4:
观察者模式
在观察者模式中配置的节点不会将自己注册为副本。
它们仅观察并发现集群中其他活动副本而不主动参与。
要启用观察者模式，请在
<discovery> 部分中包含
<observer/> 标签：
用例和限制
随着节点从指定的 ZooKeeper 路径中添加或移除，它们将被自动发现或从集群中移除，而无需进行配置更改或服务器重启。
但是，变更仅影响集群配置，不影响数据或现有的数据库和表。
考虑以下示例，其中集群由 3 个节点组成：
然后，我们向集群添加一个新节点，在配置文件的
remote_servers 部分中以相同的条目启动新节点：
第四个节点正在参与集群，但
event_table 表仍然仅存在于前三个节点上：
如果您需要在所有节点上复制表，可以使用 Replicated 数据库引擎替代集群发现。