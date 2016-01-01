集群发现

ClickHouse 的集群发现功能通过允许节点自动发现并注册自己，而不需要在配置文件中显式定义，从而简化了集群配置。在需要手动定义每个节点变得繁琐的情况下，这尤其有利。

备注 集群发现是一个实验性功能，未来版本中可能会更改或删除。 要启用此功能，请在配置文件中包含 allow_experimental_cluster_discovery 设置：

传统上，在 ClickHouse 中，集群中的每个分片和副本都需要在配置中手动指定：

通过集群发现，不需要显式定义每个节点，只需在 ZooKeeper 中指定一个路径。所有在此路径下注册的节点将被自动发现并添加到集群中。

如果您想为特定节点指定分片编号，可以在 <discovery> 部分中包含 <shard> 标签：

对于 node1 和 node2 :

对于 node3 和 node4 :

在观察者模式中配置的节点不会将自己注册为副本。 它们仅观察并发现集群中其他活动副本而不主动参与。 要启用观察者模式，请在 <discovery> 部分中包含 <observer/> 标签：

随着节点从指定的 ZooKeeper 路径中添加或移除，它们将被自动发现或从集群中移除，而无需进行配置更改或服务器重启。

但是，变更仅影响集群配置，不影响数据或现有的数据库和表。

考虑以下示例，其中集群由 3 个节点组成：

然后，我们向集群添加一个新节点，在配置文件的 remote_servers 部分中以相同的条目启动新节点：

第四个节点正在参与集群，但 event_table 表仍然仅存在于前三个节点上：

如果您需要在所有节点上复制表，可以使用 Replicated 数据库引擎替代集群发现。