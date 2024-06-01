快照备份与恢复

快照备份是云原生表引擎的一种轻量级备份模式。它不会复制数据，而是将每个 part 对应的锁节点写入 ClickHouse Keeper。只要快照仍被保留，这些锁就会阻止服务器删除被引用的对象存储 parts。随后，备份记录的是对象存储引用，而不是实际复制任何数据，因此无论表的大小如何，创建快照都很快。

这种轻量级方案适用于 SharedMergeTree、SharedSet 和 SharedJoin 表。对于所有其他引擎类型 (例如 Log 或 Memory) ，备份会自动回退到标准的复制型备份。

快照备份使用标准的 BACKUP 命令，并将 experimental_lightweight_snapshot 设为 true 。 id 设置是必需的——它用于为快照命名，并在 解锁 和可观测性命令中用于引用该快照：

BACKUP { TABLE [db.]table_name | DATABASE db_name | ALL [EXCEPT {TABLES | DATABASES} ...] } TO { S3(...) | AzureBlobStorage(...) } SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = '<snapshot_id>'

该命令语会返回 id 和 status ，并且可使用 id 在 system.backups 中跟踪该操作。

将单个表备份到 S3：

BACKUP TABLE mydb.events TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY') SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'events_snapshot_1'

备份整个数据库：

BACKUP DATABASE mydb TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/mydb/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY') SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'mydb_snapshot_1'

备份除一张表外的所有表：

BACKUP ALL EXCEPT TABLES mydb.staging_table TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/full/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY') SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'full_snapshot_1'

同样的命令也适用于 Azure Blob Storage：

BACKUP TABLE mydb.events TO AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=...', 'my-container', 'snapshots/events/') SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'events_snapshot_1'

由于快照存储的是对象存储文件的引用，而不是数据副本，因此要恢复到新的或不同的 ClickHouse 服务，就需要访问原始对象存储。因此，不支持通过 SQL 执行跨服务恢复——只能通过 UI 进行。通过 SQL，您可以使用 snapshot_from_current_service = 1 ，将外部备份存储桶中的快照恢复到同一服务。这样会通过目标端磁盘直接读取对象，而不是经过远程快照读取器：

RESTORE TABLE mydb.events AS mydb.events_restored FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY') SETTINGS snapshot_from_current_service = 1

AS 子句会将数据恢复到一个新的表名下，原始表保持不变。要覆盖原始表，请先将其删除：

DROP TABLE mydb.events; RESTORE TABLE mydb.events FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY') SETTINGS snapshot_from_current_service = 1

每个快照都会在 ClickHouse Keeper 中保留锁，防止其引用的对象存储文件被垃圾回收。恢复完成后，或快照不再需要时，解锁该快照以释放这些锁。

分为两种方式：系统级解锁会一次性移除该快照的全部锁；按表解锁则只移除单个表的锁，同时保留快照其余部分不变。

系统级解锁 — 移除该快照的所有锁：

SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>' FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')

单表解锁 — 仅移除单个表的锁定：

ALTER TABLE mydb.events UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>' FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')

如果在创建时已将快照目标端存储到 Keeper 中，则 FROM 子句可省略 (可在 system.snapshot_locks 的 info 列中看到) ：

SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>' -- or per-table: ALTER TABLE mydb.events UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'

解锁后，相应的行会从 system.snapshot_locks 中消失，而不再被其他快照引用的 parts 也会从 system.snapshot_parts 中消失。

所有快照操作都会显示在 system.backups 中，与常规备份和恢复操作一起列出。使用您设置的 id (或该命令返回的 UUID) 查询它：

SELECT id, name, status, error, start_time, end_time, num_files, uncompressed_size, compressed_size FROM system.backups WHERE id = 'events_snapshot_1' FORMAT Vertical

Row 1: ────── id: events_snapshot_1 name: S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', '[HIDDEN]') status: BACKUP_CREATED error: start_time: 2024-06-01 10:00:00 end_time: 2024-06-01 10:00:03 num_files: 42 uncompressed_size: 1073741824 compressed_size: 0

system.snapshot_locks 显示当前在 Keeper 中注册的已提交快照。当提交某个快照时，会在 /clickhouse/snapshot/committed/{snapshot_id} 创建一个 Keeper 节点。在删除任何数据分区片段之前，服务器会检查是否有已提交的快照对该分区片段加锁。如果有，则会跳过删除。该锁会一直保留，直到你显式解锁该快照。

SELECT * FROM system.snapshot_locks

列 类型 描述 id String 快照 ID info String 快照目标端，例如 S3('...') ctime DateTime 此锁在 Keeper 中的创建时间 lock_path String 此锁在 Keeper 中的路径

每一行表示一个已提交的快照。如果你看到某些快照的锁对应的备份目标端已失效，请运行 SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT 将其清理。

要检查某个特定快照锁是否存在：

SELECT id, info, lock_path FROM system.snapshot_locks WHERE id = 'events_snapshot_1'

system.snapshot_parts 显示当前至少被一个快照锁固定的 数据分区片段。对于每个被锁定的数据分区片段，Keeper 都会在 /clickhouse/snapshot/{table_uuid}/{part_name} 下存在一个节点，其中包含该数据分区片段的压缩大小和未压缩大小。此表会读取这些节点，以显示当前哪些数据分区片段受到保护，不会被删除。

SELECT * FROM system.snapshot_parts ORDER BY data_compressed_bytes DESC LIMIT 20

列 类型 描述 name String 数据分区片段名称 table_id String 此数据分区片段所属表的 UUID data_compressed_bytes UInt64 此数据分区片段的压缩大小 data_uncompressed_bytes UInt64 此数据分区片段的未压缩大小 snapshots_size UInt64 当前持有此数据分区片段锁的快照数量

snapshots_size > 1 的 parts 会被多个快照引用，在所有持有它的快照都解锁之前，不会从对象存储中移除。

要检查被锁定存储的总量：

SELECT formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS total_pinned_compressed, formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS total_pinned_uncompressed, count() AS parts_count FROM system.snapshot_parts

要查找被快照锁定、但已被删除或在服务器上已不再活跃的 parts——也就是说，仅因快照锁而仍保留在对象存储中的数据：

SELECT count(*), sum(data_uncompressed_bytes) FROM system.snapshot_parts WHERE (name, table_id) NOT IN ( SELECT name, toString(tables.uuid) FROM system.parts INNER JOIN system.tables ON (parts.`table` = tables.name) AND parts.active )

┌─count()─┬─sum(data_uncompressed_bytes)─┐ │ 1000 │ 96037 │ └─────────┴──────────────────────────────┘

这有助于了解在原始数据已被修改或删除后保留快照所产生的存储开销。