使用 S3 端点进行备份 / 恢复
本文介绍如何通过 S3 端点将数据备份到 S3 存储桶，或从 S3 存储桶恢复备份。
语法
有关各命令的详细信息，请参阅《命令汇总》。
使用示例
增量备份到 S3 端点
在此示例中，我们将创建一个备份到 S3 端点，然后再次从中恢复。
注意
有关完整备份与增量备份之间差异的说明，请参阅 "备份类型"
使用此方法需要以下信息：
|参数
|示例
|S3 端点
https://backup-ch-docs.s3.us-east-1.amazonaws.com/backups/
|访问密钥 ID
BKIOZLE2VYN3VXXTP9RC
|秘密访问密钥
40bwYnbqN7xU8bVePaUCh3+YEyGXu8UOMV9ANpwL
提示
创建 S3 存储桶的说明请参阅部分 "将 S3 对象存储用作 ClickHouse 磁盘"
备份的目标指定为：
设置
创建以下数据库和表，并向其中插入一些随机数据：
创建基础备份
增量备份需要一个 基础 备份作为起点。S3 目标的第一个参数是 S3 端点，后跟存储桶中用于此备份的目录。在此示例中，该目录名为
my_backup。
运行以下命令创建基础备份：
添加更多数据
增量备份包含基础备份与正在备份表当前内容之间的差异。在执行增量备份之前添加更多数据：
执行增量备份
此备份命令类似于基础备份，但添加了
SETTINGS base_backup 和基础备份的位置。请注意，增量备份的目标不是基础备份的同一目录，而是同一端点下存储桶内的不同目标目录。基础备份位于
my_backup，增量备份将写入
my_incremental：
从增量备份恢复
此命令将增量备份恢复到新表
test_table_restored 中。
请注意，恢复增量备份时，基础备份也会被包含。 恢复时仅需指定 增量备份：
验证行数
对原始表
data 执行了两次插入操作，一次包含 1,000 行，一次包含 100 行，共计 1,100 行。
验证恢复后的表中是否有 1,100 行：
验证内容
此操作将原始表
test_table 的内容与恢复后的表
test_table_restored 进行比较：