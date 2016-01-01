此备份命令类似于基础备份，但添加了 SETTINGS base_backup 和基础备份的位置。请注意，增量备份的目标不是基础备份的同一目录，而是同一端点下存储桶内的不同目标目录。基础备份位于 my_backup ，增量备份将写入 my_incremental ：

BACKUP TABLE test_db.test_table TO S3( 'https://backup-ch-docs.s3.us-east-1.amazonaws.com/backups/incremental_backup', '<access key id>', '<secret access key>' ) SETTINGS base_backup = S3( 'https://backup-ch-docs.s3.us-east-1.amazonaws.com/backups/base_backup', '<access key id>', '<secret access key>' )