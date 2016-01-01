备份/恢复到磁盘

-- 核心命令 BACKUP | RESTORE [ASYNC] --- 备份/恢复的对象(或排除的对象) TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] | DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] | DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] | TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] | VIEW view_name [AS view_name_in_backup] | [EXCEPT TABLES ...] | ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...] --- [ON CLUSTER 'cluster_name'] --- 备份或恢复的目标位置或源位置 TO|FROM File('<path>/<filename>') | Disk('<disk_name>', '<path>/') | S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>', '<extra_credentials>') | AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>') --- 附加设置 [SETTINGS ...]

有关各命令的详细信息，请参阅《命令汇总》。

在下面的示例中，可以看到备份目标被指定为 Disk('backups', '1.zip') 。

要使用 Disk 备份引擎，必须先在以下路径添加一个文件，用于指定备份目标：

/etc/clickhouse-server/config.d/backup_disk.xml

例如，下面的配置定义了一个名为 backups 的磁盘，然后将该磁盘添加到 backups 的 allowed_disk 列表中：

<clickhouse> <storage_configuration> <disks> <!--highlight-next-line --> <backups> <type>local</type> <path>/backups/</path> </backups> </disks> </storage_configuration> <!--highlight-start --> <backups> <allowed_disk>backups</allowed_disk> <allowed_path>/backups/</allowed_path> </backups> <!--highlight-end --> </clickhouse>

也可以通过在 ClickHouse 存储配置中配置 S3 磁盘，实现对 S3 的 BACKUP / RESTORE 。像上文为本地磁盘所做的那样，在 /etc/clickhouse-server/config.d 中添加一个文件来配置该磁盘。

<clickhouse> <storage_configuration> <disks> <s3_plain> <type>s3_plain</type> <endpoint></endpoint> <access_key_id></access_key_id> <secret_access_key></secret_access_key> </s3_plain> </disks> <policies> <s3> <volumes> <main> <disk>s3_plain</disk> </main> </volumes> </s3> </policies> </storage_configuration> <backups> <allowed_disk>s3_plain</allowed_disk> </backups> </clickhouse>

对 S3 磁盘执行 BACKUP / RESTORE 的方式与本地磁盘相同：

BACKUP TABLE data TO Disk('s3_plain', 'cloud_backup'); RESTORE TABLE data AS data_restored FROM Disk('s3_plain', 'cloud_backup');

注意 该磁盘不应直接用于 MergeTree 本身，只应用于 BACKUP / RESTORE 。

本身，只应用于 / 。 如果你的表后端使用的是 S3 存储，并且这些磁盘的类型不同， 将不会通过 CopyObject 调用将数据分片复制到目标 bucket，而是先下载再上传，这非常低效。在这种情况下，建议针对该场景使用 BACKUP ... TO S3(<endpoint>) 语法。

请运行以下命令来创建本示例中将进行备份和恢复的测试数据库和数据表：

初始化命令 创建数据库和数据表： CREATE DATABASE test_db; CREATE TABLE test_db.test_table ( id UUID, name String, email String, age UInt8, salary UInt32, created_at DateTime, is_active UInt8, department String, score Float32, country String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id; 预填充一千行随机数据： INSERT INTO test_table (id, name, email, age, salary, created_at, is_active, department, score, country) SELECT generateUUIDv4() as id, concat('User_', toString(rand() % 10000)) as name, concat('user', toString(rand() % 10000), '@example.com') as email, 18 + (rand() % 65) as age, 30000 + (rand() % 100000) as salary, now() - toIntervalSecond(rand() % 31536000) as created_at, rand() % 2 as is_active, arrayElement(['Engineering', 'Marketing', 'Sales', 'HR', 'Finance', 'Operations'], (rand() % 6) + 1) as department, rand() / 4294967295.0 * 100 as score, arrayElement(['USA', 'UK', 'Germany', 'France', 'Canada', 'Australia', 'Japan', 'Brazil'], (rand() % 8) + 1) as country FROM numbers(1000); 接下来，需要在下面的路径创建一个文件，用于指定备份目标位置： /etc/clickhouse-server/config.d/backup_disk.xml <clickhouse> <storage_configuration> <disks> <backups> <type>local</type> <path>/backups/</path> -- 在 MacOS 上使用：/Users/backups/ </backups> </disks> </storage_configuration> <backups> <allowed_disk>backups</allowed_disk> <allowed_path>/backups/</allowed_path> -- 在 MacOS 上使用：/Users/backups/ </backups> </clickhouse> 注意 如果 clickhouse-server 正在运行，需要重启它以使更改生效。

要备份该表，可以运行：

BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.zip')

┌─id───────────────────────────────────┬─status─────────┐ 1. │ 065a8baf-9db7-4393-9c3f-ba04d1e76bcd │ BACKUP_CREATED │ └──────────────────────────────────────┴────────────────┘

如果该表为空，可以使用以下命令从备份中恢复：

RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.zip')

┌─id───────────────────────────────────┬─status───┐ 1. │ f29c753f-a7f2-4118-898e-0e4600cd2797 │ RESTORED │ └──────────────────────────────────────┴──────────┘

注意 如果表 test.table 中已经包含数据，则上述 RESTORE 将会失败。 将设置 allow_non_empty_tables=true 可以让 RESTORE TABLE 向非空表中插入数据。 这会将表中已有的数据与从备份中恢复的数据混合在一起。 因此，此设置可能导致表中数据重复，应谨慎使用。

要在表中已存在数据的情况下恢复该表，请运行：

RESTORE TABLE test_db.table_table FROM Disk('backups', '1.zip') SETTINGS allow_non_empty_tables=true

在还原或备份表时，可以为其指定新名称：

RESTORE TABLE test_db.table_table AS test_db.test_table_renamed FROM Disk('backups', '1.zip')

此备份对应的归档文件具有以下结构：

├── .backup └── metadata └── test_db └── test_table.sql

除了 zip 之外，还可以使用其他格式。有关更多详细信息，请参见下文“将备份保存为 tar 归档文件”。

ClickHouse 中的基础备份是用于创建后续增量备份的初始完整备份。增量备份只保存自基础备份之后发生的更改，因此必须保留基础备份，才能从任何增量备份中进行恢复。可以通过设置 base_backup 来指定基础备份的目标路径。

注意 增量备份依赖于基础备份。必须保留基础备份，才能从增量备份中进行恢复。

要对表进行增量备份，首先需要创建一次基础备份：

BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', 'd.zip')

BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', 'incremental-a.zip') SETTINGS base_backup = Disk('backups', 'd.zip')

可以使用以下命令，将增量备份和全量备份中的所有数据恢复到新表 test_db.test_table2 中：

RESTORE TABLE test_db.test_table AS test_db.test_table2 FROM Disk('backups', 'incremental-a.zip');

备份写入磁盘后，可以为文件设置密码。 可以使用 password 配置项来指定密码：

BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', 'password-protected.zip') SETTINGS password='qwerty'

要恢复受密码保护的备份，必须再次通过 password 设置项指定该密码：

RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', 'password-protected.zip') SETTINGS password='qwerty'

备份不仅可以存储为 zip 归档，还可以存储为 tar 归档。 其功能与 zip 归档相同，只是 tar 归档不支持密码保护。 此外，tar 归档支持多种压缩方式。

要将表备份为 tar 归档：

BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.tar')

从 tar 归档文件恢复：

RESTORE TABLE test_db.test_table FROM Disk('backups', '1.tar')

要更改压缩方法，需要在备份名称后添加正确的文件后缀。例如，要使用 gzip 压缩 tar 存档，请运行：

BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', '1.tar.gz')

支持的压缩文件后缀有：

tar.gz

.tgz

tar.bz2

tar.lzma

.tar.zst

.tzst

.tar.xz

可以分别通过设置 compression_method 和 compression_level 来指定压缩方法和压缩级别。

BACKUP TABLE test_db.test_table TO Disk('backups', 'filename.zip') SETTINGS compression_method='lzma', compression_level=3

如果需要恢复表中的特定分区，可以显式指定这些分区。

我们先创建一个包含四个分区的简单分区表，向其中插入一些数据，然后 仅对第一个和第四个分区进行备份：

设置 CREATE IF NOT EXISTS test_db; -- 创建一个分区表 CREATE TABLE test_db.partitioned ( id UInt32, data String, partition_key UInt8 ) ENGINE = MergeTree() PARTITION BY partition_key ORDER BY id; INSERT INTO test_db.partitioned VALUES (1, 'data1', 1), (2, 'data2', 2), (3, 'data3', 3), (4, 'data4', 4); SELECT count() FROM test_db.partitioned; SELECT partition_key, count() FROM test_db.partitioned GROUP BY partition_key ORDER BY partition_key; ┌─count()─┐ 1. │ 4 │ └─────────┘ ┌─partition_key─┬─count()─┐ 1. │ 1 │ 1 │ 2. │ 2 │ 1 │ 3. │ 3 │ 1 │ 4. │ 4 │ 1 │ └───────────────┴─────────┘

运行以下命令备份分区 1 和 4：

BACKUP TABLE test_db.partitioned PARTITIONS '1', '4' TO Disk('backups', 'partitioned.zip')

运行以下命令以恢复分区 1 和 4：