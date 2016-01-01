使用 Azure Blob Storage 进行备份/恢复
语法
-- 核心命令
BACKUP | RESTORE [ASYNC]
--- 备份/恢复的对象(或排除的对象)
TABLE [db.]table_name [AS [db.]table_name_in_backup] |
DICTIONARY [db.]dictionary_name [AS [db.]name_in_backup] |
DATABASE database_name [AS database_name_in_backup] |
TEMPORARY TABLE table_name [AS table_name_in_backup] |
VIEW view_name [AS view_name_in_backup] |
[EXCEPT TABLES ...] |
ALL [EXCEPT {TABLES|DATABASES}...] } [,...]
---
[ON CLUSTER 'cluster_name']
--- 备份或恢复的目标位置或源位置
TO|FROM
File('<path>/<filename>') |
Disk('<disk_name>', '<path>/') |
S3('<S3 endpoint>/<path>', '<Access key ID>', '<Secret access key>', '<extra_credentials>') |
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
--- 附加设置
[SETTINGS ...]
有关各命令的详细信息，请参阅《命令汇总》。
配置 BACKUP / RESTORE 以使用 AzureBlobStorage 端点
要将备份写入 AzureBlobStorage 容器，需要以下信息：
- AzureBlobStorage 端点连接字符串 / URL，
- 容器，
- 路径，
- 账户名称（如果指定了 URL），
- 账户密钥（如果指定了 URL）
备份目标将被指定为：
AzureBlobStorage('<connection string>/<url>', '<container>', '<path>', '<account name>', '<account key>')
BACKUP TABLE data TO AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;',
'testcontainer', 'data_backup');
RESTORE TABLE data AS data_restored FROM AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=http;AccountName=devstoreaccount1;AccountKey=Eby8vdM02xNOcqFlqUwJPLlmEtlCDXJ1OUzFT50uSRZ6IFsuFq2UVErCz4I6tq/K1SZFPTOtr/KBHBeksoGMGw==;BlobEndpoint=http://azurite1:10000/devstoreaccount1/;',
'testcontainer', 'data_backup');