分析器
已知的不兼容性
在 ClickHouse 版本
24.3 中，新查询分析器默认启用。尽管修复了许多错误并引入了新的优化，但它也引入了一些 ClickHouse 行为的破坏性变化。请阅读以下更改，以确定如何重新编写查询以适应新的分析器。
无效查询不再被优化
之前的查询规划基础设施在查询验证步骤之前应用了 AST 级的优化。优化可以重写初始查询，使其变得有效并可以执行。
在新的分析器中，查询验证在优化步骤之前进行。这意味着之前可以执行的无效查询现在不再受支持。在这种情况下，查询必须手动修复。
示例 1:
以下查询在投影列表中使用
number 列，而在聚合后仅有
toString(number) 可用。在旧分析器中，
GROUP BY toString(number) 被优化为
GROUP BY number，从而使查询有效。
示例 2:
此查询中出现同样的问题：在使用其他键聚合后，使用了列
number。之前的查询分析器通过将
HAVING 子句中的
number > 5 过滤器移动到
WHERE 子句来修复此查询。
为了修复查询，您应该将所有适用于非聚合列的条件移至
WHERE 部分，以符合标准 SQL 语法：
CREATE VIEW 与无效查询
新的分析器始终执行类型检查。之前，可以使用无效的
SELECT 查询创建一个
VIEW。然后，它将在第一次
SELECT 或
INSERT（在
MATERIALIZED VIEW 的情况下）时失败。
现在，不再可能创建这样的
VIEW。
示例:
JOIN 子句的已知不兼容性
使用投影中的列进行连接
默认情况下，
SELECT 列表中的别名不能用作
JOIN USING 键。
新的设置
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier 启用时，会改变
JOIN USING 的行为，优先根据
SELECT 查询的投影列表中表达式解析标识符，而不是直接使用左表中的列。
示例:
当
analyzer_compatibility_join_using_top_level_identifier 设置为
true 时，连接条件被解释为
t1.a + 1 = t2.b，与早期版本的行为一致。因此，结果将是
2, 'two'。当设置为
false 时，连接条件默认变为
t1.b = t2.b，查询将返回
2, 'one'。如果
b 在
t1 中不存在，查询将失败并出现错误。
使用
JOIN USING 和
ALIAS/
MATERIALIZED 列时的行为变化
在新的分析器中，在涉及
ALIAS 或
MATERIALIZED 列的
JOIN USING 查询中使用
* 默认会将这些列包含在结果集中。
示例:
在新的分析器中，此查询的结果将包含来自两个表的
payload 列以及
id。相比之下，之前的分析器仅在启用了特定设置（
asterisk_include_alias_columns 或
asterisk_include_materialized_columns）时才会包含这些
ALIAS 列，且这些列可能会以不同的顺序出现。
为了确保一致且可预期的结果，特别是在将旧查询迁移到新分析器时，建议在
SELECT 子句中明确指定列，而不是使用
*。
处理
USING 子句中列的类型修饰符
在新的分析器版本中，确定
USING 子句中指定的列的共同超类型的规则已标准化，以产生更可预测的结果，尤其在处理
LowCardinality 和
Nullable 等类型修饰符时。
-
LowCardinality(T)和
T：当类型为
LowCardinality(T)的列与类型为
T的列连接时，结果共同超类型将为
T，有效地丢弃
LowCardinality修饰符。
-
Nullable(T)和
T：当类型为
Nullable(T)的列与类型为
T的列连接时，结果共同超类型将为
Nullable(T)，确保保留可空属性。
示例:
在此查询中，
id 的共同超类型被确定为
String，从
t1 中丢弃了
LowCardinality 修饰符。
投影列名变化
在计算投影名称时，别名不会被替换。
不兼容的函数参数类型
在新的分析器中，类型推断发生在初始查询分析期间。此更改意味着在短路评估之前会进行类型检查；因此，
if 函数参数必须始终具有共同超类型。
示例:
以下查询因
There is no supertype for types Array(UInt8), String because some of them are Array and some of them are not 而失败：
异构集群
新的分析器显著改变了集群中服务器之间的通信协议。因此，无法在具有不同
enable_analyzer 设置值的服务器上运行分布式查询。
变更由先前的分析器解释
变更仍在使用旧分析器。这意味着某些新的 ClickHouse SQL 功能不能在变更中使用。例如，
QUALIFY 子句。状态可以在 这里 检查。
不支持的功能
新分析器目前不支持的功能列表：
- Annoy 索引。
- 假设索引。工作进行中 这里。
- 窗口视图不受支持。未来不打算支持它。