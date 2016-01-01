25.9 之前版本的分配分析
ClickHouse 使用 jemalloc 作为其全局分配器。 Jemalloc 附带一些用于分配采样和分析的工具。
为了让分配分析更加方便，提供了
SYSTEM 命令以及 Keeper 中的 4 个字母命令（4LW）。
采样分配和刷新堆分析
如果您想要在
jemalloc 中进行分配采样和分析，您需要使用环境变量
MALLOC_CONF 启动带有分析功能的 ClickHouse/Keeper：
jemalloc 将采样分配并在内部存储信息。
您可以通过运行以下命令来通知
jemalloc 刷新当前分析：
- ClickHouse
- Keeper
默认情况下，堆分析文件将生成在
/tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap，其中
_pid_ 是 ClickHouse 的 PID，而
_seqnum_ 是当前堆分析的全局序列号。
对于 Keeper，默认文件为
/tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap，并遵循相同规则。
可以通过将
prof_prefix 选项附加到
MALLOC_CONF 环境变量来定义不同的位置。
例如，如果您希望在
/data 文件夹中生成文件名前缀为
my_current_profile 的分析文件，您可以使用以下环境变量启动 ClickHouse/Keeper：
生成的文件将附加到前缀 PID 和序列号。
分析堆分析
生成堆分析后，需要进行分析。
为此，可以使用
jemalloc 的工具 jeprof。可以通过多种方式安装它：
- 使用系统的包管理器
- 克隆 jemalloc 仓库 并从根文件夹运行
autogen.sh。这将为您提供在
bin文件夹中的
jeprof脚本
jeprof 使用
addr2line 来生成堆栈跟踪，这可能会非常慢。
如果是这种情况，建议安装工具的 替代实现。
使用
jeprof 从堆分析中生成的格式有很多种。
建议运行
jeprof --help 获取关于工具的用法和各种选项的信息。
一般来说，
jeprof 命令的用法如下：
如果您想要比较两个分析之间发生的分配，可以设置
base 参数：
示例
- 如果您想生成一个文本文件，每个过程写在一行：
- 如果您想生成一个带有调用图的 PDF 文件：
生成火焰图
jeprof 允许您生成用于构建火焰图的折叠堆栈。
您需要使用
--collapsed 参数：
之后，您可以使用多种不同的工具来可视化折叠堆栈。
最流行的是 FlameGraph，其中包含名为
flamegraph.pl 的脚本：
另一种有趣的工具是 speedscope，它允许您以更交互的方式分析收集到的堆栈。
在运行时控制分配分析器
如果带分析功能启动 ClickHouse/Keeper，支持在运行时禁用/启用分配分析的额外命令。
使用这些命令，仅分析特定时间段的难度更小。
要禁用分析器：
- ClickHouse
- Keeper
要启用分析器：
- ClickHouse
- Keeper
还可以通过设置
prof_active 选项来控制分析器的初始状态，默认情况下该选项是启用的。
例如，如果您希望在启动时不采样分配，而只在之后才采样，您可以启用分析器。您可以使用以下环境变量启动 ClickHouse/Keeper：
可以在之后启用分析器。
分析器的附加选项
jemalloc 有许多不同的与分析器相关的选项。可以通过修改
MALLOC_CONF 环境变量来控制它们。
例如，分配采样之间的间隔可以使用
lg_prof_sample 控制。
如果您希望每 N 字节转储堆分析，可以使用
lg_prof_interval 启用它。
建议查看
jemalloc 的 参考页面 以获取完整的选项列表。
其他资源
ClickHouse/Keeper 以多种方式公开
jemalloc 相关指标。
请注意，这些指标之间未进行同步，值可能会有漂移。
系统表
asynchronous_metrics
系统表
jemalloc_bins
包含通过 jemalloc 分配器在不同大小类（bins）中完成的内存分配的信息，汇总自所有区域。
Prometheus
所有来自
asynchronous_metrics 的
jemalloc 相关指标也通过 ClickHouse 和 Keeper 的 Prometheus 端点公开。
Keeper 中的
jmst 4LW 命令
Keeper 支持
jmst 4LW 命令，该命令返回 基本分配器统计信息：