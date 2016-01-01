内存分配分析

ClickHouse 使用 jemalloc 作为其全局分配器，并带有一些内存分配采样和分析的工具。

为了使内存分配分析更加便利， SYSTEM 命令与 Keeper 中的 4LW 命令一起提供。

如果我们想要在 jemalloc 中采样和分析内存分配，我们需要使用环境变量 MALLOC_CONF 启动 ClickHouse/Keeper，并启用分析功能。

jemalloc 将采样内存分配并在内部存储信息。

我们可以通过运行以下命令来让 jemalloc 清空当前分析：

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE echo jmfp | nc localhost 9181

默认情况下，堆配置文件会生成在 /tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap ，其中 _pid_ 是 ClickHouse 的 PID， _seqnum_ 是当前堆配置文件的全局序列号。

对于 Keeper，默认文件是 /tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap ，遵循相同规则。

通过在 MALLOC_CONF 环境变量中添加 prof_prefix 选项，可以定义不同的位置。

例如，如果我们想在 /data 文件夹中生成配置文件，并希望文件名的前缀为 my_current_profile ，可以通过以下环境变量启动 ClickHouse/Keeper：

生成的文件将附加 PID 和序列号到前缀。

在生成堆配置文件后，我们需要分析它们。

为此，我们需要使用 jemalloc 的工具 jeprof，可以通过多种方式安装：

使用系统的包管理器安装 jemalloc

克隆 jemalloc 仓库，并从根文件夹运行 autogen.sh，这将为您提供 bin 文件夹中的 jeprof 脚本

备注 jeprof 使用 addr2line 生成堆栈跟踪，这可能非常慢。

如果是这种情况，我们建议安装该工具的 替代实现。

使用 jeprof 从堆配置文件生成的格式有很多种。

我们建议运行 jeprof --help 来检查该工具提供的用法和许多不同的选项。

一般来说， jeprof 命令看起来是这样的：

如果我们想比较两个配置文件之间发生的内存分配，可以设置基准参数：

例如：

如果我们想生成一个文本文件，每行写一个过程：

如果我们想生成一个包含调用图的 PDF 文件：

jeprof 允许我们生成用于构建火焰图的折叠堆栈。

我们需要使用 --collapsed 参数：

之后，我们可以使用多种不同的工具来可视化折叠的栈。

最受欢迎的工具是 FlameGraph，它包含一个名为 flamegraph.pl 的脚本：

另一个有趣的工具是 speedscope，它允许您更互动地分析收集到的栈。

如果 ClickHouse/Keeper 是以启用分析器的方式启动的，它们支持在运行时禁用/启用内存分配分析的额外命令。

使用这些命令，可以更容易地仅在特定时间段进行分析。

禁用分析器：

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC DISABLE PROFILE echo jmdp | nc localhost 9181

启用分析器：

ClickHouse

Keeper SYSTEM JEMALLOC ENABLE PROFILE echo jmep | nc localhost 9181

通过设置 prof_active 选项，还可以控制分析器的初始状态，默认情况下是启用的。

例如，如果我们不希望在启动期间采样内存分配，而仅在启用分析器后进行采样，我们可以使用以下环境变量启动 ClickHouse/Keeper：

并在稍后启用分析器。

jemalloc 提供了许多与分析器相关的选项，可以通过修改 MALLOC_CONF 环境变量进行控制。

例如，可以使用 lg_prof_sample 控制内存分配采样之间的间隔。

如果想要在每 N 字节时转储堆配置文件，可以通过 lg_prof_interval 启用它。

我们建议查看 jemalloc 的 参考页面 获取此类选项。

ClickHouse/Keeper 通过多种方式暴露与 jemalloc 相关的指标。

警告 重要的是要意识到，这些指标之间没有同步，并且数值可能会漂移。

参考

包含通过 jemalloc 分配器在不同大小类别（bins）中完成的内存分配的信息，这些信息是从所有区域汇总而来的。

参考

所有与 jemalloc 相关的指标来自 asynchronous_metrics ，也可以通过 ClickHouse 和 Keeper 中的 Prometheus 端点进行访问。

参考

Keeper 支持 jmst 4LW 命令，该命令返回 基本分配器统计信息。

示例：