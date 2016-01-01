内存分配分析
ClickHouse 使用 jemalloc 作为其全局分配器，并带有一些内存分配采样和分析的工具。
为了使内存分配分析更加便利，
SYSTEM 命令与 Keeper 中的 4LW 命令一起提供。
采样内存分配和清空堆配置文件
如果我们想要在
jemalloc 中采样和分析内存分配，我们需要使用环境变量
MALLOC_CONF 启动 ClickHouse/Keeper，并启用分析功能。
jemalloc 将采样内存分配并在内部存储信息。
我们可以通过运行以下命令来让
jemalloc 清空当前分析：
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC FLUSH PROFILE
echo jmfp | nc localhost 9181
默认情况下，堆配置文件会生成在
/tmp/jemalloc_clickhouse._pid_._seqnum_.heap，其中
_pid_ 是 ClickHouse 的 PID，
_seqnum_ 是当前堆配置文件的全局序列号。
对于 Keeper，默认文件是
/tmp/jemalloc_keeper._pid_._seqnum_.heap，遵循相同规则。
通过在
MALLOC_CONF 环境变量中添加
prof_prefix 选项，可以定义不同的位置。
例如，如果我们想在
/data 文件夹中生成配置文件，并希望文件名的前缀为
my_current_profile，可以通过以下环境变量启动 ClickHouse/Keeper：
生成的文件将附加 PID 和序列号到前缀。
分析堆配置文件
在生成堆配置文件后，我们需要分析它们。
为此，我们需要使用
jemalloc 的工具 jeprof，可以通过多种方式安装：
- 使用系统的包管理器安装
jemalloc
- 克隆 jemalloc 仓库，并从根文件夹运行 autogen.sh，这将为您提供
bin文件夹中的
jeprof脚本
jeprof 使用
addr2line 生成堆栈跟踪，这可能非常慢。
如果是这种情况，我们建议安装该工具的 替代实现。
使用
jeprof 从堆配置文件生成的格式有很多种。
我们建议运行
jeprof --help 来检查该工具提供的用法和许多不同的选项。
一般来说，
jeprof 命令看起来是这样的：
如果我们想比较两个配置文件之间发生的内存分配，可以设置基准参数：
例如：
- 如果我们想生成一个文本文件，每行写一个过程：
- 如果我们想生成一个包含调用图的 PDF 文件：
生成火焰图
jeprof 允许我们生成用于构建火焰图的折叠堆栈。
我们需要使用
--collapsed 参数：
之后，我们可以使用多种不同的工具来可视化折叠的栈。
最受欢迎的工具是 FlameGraph，它包含一个名为
flamegraph.pl 的脚本：
另一个有趣的工具是 speedscope，它允许您更互动地分析收集到的栈。
在运行时控制分配分析器
如果 ClickHouse/Keeper 是以启用分析器的方式启动的，它们支持在运行时禁用/启用内存分配分析的额外命令。
使用这些命令，可以更容易地仅在特定时间段进行分析。
禁用分析器：
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC DISABLE PROFILE
echo jmdp | nc localhost 9181
启用分析器：
- ClickHouse
- Keeper
SYSTEM JEMALLOC ENABLE PROFILE
echo jmep | nc localhost 9181
通过设置
prof_active 选项，还可以控制分析器的初始状态，默认情况下是启用的。
例如，如果我们不希望在启动期间采样内存分配，而仅在启用分析器后进行采样，我们可以使用以下环境变量启动 ClickHouse/Keeper：
并在稍后启用分析器。
分析器的其他选项
jemalloc 提供了许多与分析器相关的选项，可以通过修改
MALLOC_CONF 环境变量进行控制。
例如，可以使用
lg_prof_sample 控制内存分配采样之间的间隔。
如果想要在每 N 字节时转储堆配置文件，可以通过
lg_prof_interval 启用它。
我们建议查看
jemalloc 的 参考页面 获取此类选项。
其他资源
ClickHouse/Keeper 通过多种方式暴露与
jemalloc 相关的指标。
重要的是要意识到，这些指标之间没有同步，并且数值可能会漂移。
系统表
asynchronous_metrics
系统表
jemalloc_bins
包含通过 jemalloc 分配器在不同大小类别（bins）中完成的内存分配的信息，这些信息是从所有区域汇总而来的。
Prometheus
所有与
jemalloc 相关的指标来自
asynchronous_metrics，也可以通过 ClickHouse 和 Keeper 中的 Prometheus 端点进行访问。
Keeper 中的
jmst 4LW 命令
Keeper 支持
jmst 4LW 命令，该命令返回 基本分配器统计信息。
示例：