使用 Grafana 和 ClickHouse 进行可观察性

Grafana 是 ClickHouse 中可观察性数据的首选可视化工具。通过使用官方的 ClickHouse 插件，可以实现此功能。用户可以按照 这里 的安装说明进行操作。

插件的 V4 版本使日志和跟踪成为新查询构建体验中的首要角色。这减少了 SRE 编写 SQL 查询的需求，并简化了基于 SQL 的可观察性，为这一新兴范例推动了进展。部分原因在于将 Open Telemetry (OTel) 放在插件的核心位置，因为我们相信这将是未来几年基于 SQL 的可观察性的基础以及数据的收集方式。

在 Grafana 中配置 ClickHouse 数据源后，该插件允许用户指定日志和跟踪的默认数据库和表，并指明这些表是否符合 OTel 架构。这使得插件能够返回在 Grafana 中正确呈现日志和跟踪所需的列。如果您对默认 OTel 架构进行了更改，并希望使用自己的列名称，可以进行相应的指定。对于时间 (Timestamp)、日志级别 (SeverityText) 或消息正文 (Body) 等列使用默认 OTel 列名称，则无需进行更改。

HTTP 或 Native 用户可以通过 HTTP 或 Native 协议将 Grafana 连接到 ClickHouse。后者提供了微小的性能优势，但在图表查询中不太可能显著。相反，HTTP 协议通常更简单，便于用户进行代理和检查。

日志配置需要时间、日志级别和消息列，以便正确呈现日志。

跟踪配置稍微复杂一些（完整列表请见 这里）。所需的列是为了使后续查询能够抽象出完整的跟踪配置。这些查询假设数据结构类似于 OTel，因此偏离标准架构的用户将需要使用视图以从此功能中受益。

配置完成后，用户可以导航到 Grafana Explore 并开始搜索日志和跟踪。

如果遵循 Grafana 对日志的要求，用户可以在查询构建器中选择 Query Type: Log 并点击 Run Query 。查询构建器将生成一个查询以列出日志并确保其呈现，例如：

查询构建器提供了一种简单的方式来修改查询，避免用户编写 SQL 的需要。可以通过查询构建器进行过滤，包括查找包含关键字的日志。希望编写更复杂查询的用户可以切换到 SQL 编辑器。只要返回了适当的列，并选择 logs 作为查询类型，结果将以日志形式呈现。日志呈现所需的列列在 这里。

如果日志包含跟踪 ID，用户可以受益于能够导航到特定日志行的跟踪。

与上述日志体验类似，如果满足 Grafana 生成跟踪所需的列（例如，使用 OTel 架构），查询构建器能够自动生成必要的查询。通过选择 Query Type: Traces 并点击 Run Query ，将生成并执行类似于以下的查询（根据您配置的列 - 以下假设使用 OTel）：

此查询返回 Grafana 所期望的列名，并渲染出如下的跟踪表格。可以在不需要编写 SQL 的情况下对持续时间或其他列进行过滤。

希望编写更复杂查询的用户可以切换到 SQL Editor 。

如上所示，跟踪 ID 被呈现为可点击的链接。点击跟踪 ID 后，用户可以选择通过链接 View Trace 查看相关的 spans。此操作将发出以下查询（假设 OTel 列）以检索所需结构中的 spans，并将结果呈现为瀑布图。

备注 请注意，上述查询使用了物化视图 otel_traces_trace_id_ts 来进行跟踪 ID 查找。有关更多详细信息，请参见 加速查询 - 使用物化视图进行查找。

如果日志包含跟踪 ID，用户可以从跟踪导航到其相关日志。要查看日志，请点击跟踪 ID 并选择 View Logs 。此操作发出以下查询，假设使用默认的 OTel 列。

用户可以在 Grafana 中使用 ClickHouse 数据源构建仪表板。我们建议查看 Grafana 和 ClickHouse 的 数据源文档 以获取更多详细信息，特别是 宏的概念 和 变量。

该插件提供了几个开箱即用的仪表板，包括示例仪表板“简单的 ClickHouse OTel 仪表板”，用于符合 OTel 规范的日志和跟踪数据。这要求用户遵循 OTel 的默认列名称，并可以从数据源配置中安装。

以下是一些构建可视化的简单提示。

除了统计信息外，折线图是可观察性用例中最常见的可视化形式。如果查询返回名为 time 的 datetime 和一个数值列，则 Clickhouse 插件将自动渲染折线图。例如：

只要满足以下条件，将自动为查询渲染多条线图：

字段 1：具有别名为 time 的 datetime 字段

字段 2：要分组的值，应该是一个字符串

字段 3+: 指标值

例如：