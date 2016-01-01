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列类型

请参阅 数据类型 以获取常规参考。

数值类型

提示

数值类型的编码与小端 CPU（如 AMD64 或 ARM64）的内存布局相匹配。

这允许实现非常高效的编码和解码。

整数

Int 和 UInt 的字符串，支持 8、16、32、64、128 或 256 位，小端存储。

浮点数

Float32 和 Float64 采用 IEEE 754 二进制表示。

字符串

仅仅是字符串数组，即 (len, value)。

固定字符串(N)

一个 N 字节序列的数组。

IP

IPv4 是 UInt32 数值类型的别名，以 UInt32 表示。

IPv6 是 FixedString(16) 的别名，直接以二进制表示。

元组

元组仅仅是列的数组。例如，Tuple(String, UInt8) 只是两个连续编码的列。

映射

Map(K, V) 由三列组成：Offsets ColUInt64, Keys K, Values V

KeysValues 列中的行数为 Offsets 的最后一个值。

数组

Array(T) 由两列组成：Offsets ColUInt64, Data T

Data 中的行数为 Offsets 的最后一个值。

可空类型

Nullable(T)Nulls ColUInt8, Values T 组成，具有相同的行数。

UUID

FixedString(16) 的别名，UUID 值以二进制表示。

枚举

Int8Int16 的别名，但每个整数映射到某些 String 值。

低基数

LowCardinality(T)Index T, Keys K 组成， 其中 K 是（UInt8, UInt16, UInt32, UInt64）中的一种，具体取决于 Index 的大小。

布尔值

UInt8 的别名，其中 0 表示假，1 表示真。