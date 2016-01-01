列类型

请参阅 数据类型 以获取常规参考。

提示 数值类型的编码与小端 CPU（如 AMD64 或 ARM64）的内存布局相匹配。 这允许实现非常高效的编码和解码。

Int 和 UInt 的字符串，支持 8、16、32、64、128 或 256 位，小端存储。

Float32 和 Float64 采用 IEEE 754 二进制表示。

仅仅是字符串数组，即 (len, value)。

一个 N 字节序列的数组。

IPv4 是 UInt32 数值类型的别名，以 UInt32 表示。

IPv6 是 FixedString(16) 的别名，直接以二进制表示。

元组仅仅是列的数组。例如，Tuple(String, UInt8) 只是两个连续编码的列。

Map(K, V) 由三列组成： Offsets ColUInt64, Keys K, Values V 。

Keys 和 Values 列中的行数为 Offsets 的最后一个值。

Array(T) 由两列组成： Offsets ColUInt64, Data T 。

Data 中的行数为 Offsets 的最后一个值。

Nullable(T) 由 Nulls ColUInt8, Values T 组成，具有相同的行数。

FixedString(16) 的别名，UUID 值以二进制表示。

Int8 或 Int16 的别名，但每个整数映射到某些 String 值。

LowCardinality(T) 由 Index T, Keys K 组成， 其中 K 是（UInt8, UInt16, UInt32, UInt64）中的一种，具体取决于 Index 的大小。