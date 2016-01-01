列类型
请参阅 数据类型 以获取常规参考。
数值类型
提示
数值类型的编码与小端 CPU（如 AMD64 或 ARM64）的内存布局相匹配。
这允许实现非常高效的编码和解码。
整数
Int 和 UInt 的字符串，支持 8、16、32、64、128 或 256 位，小端存储。
浮点数
Float32 和 Float64 采用 IEEE 754 二进制表示。
字符串
仅仅是字符串数组，即 (len, value)。
固定字符串(N)
一个 N 字节序列的数组。
IP
IPv4 是
UInt32 数值类型的别名，以 UInt32 表示。
IPv6 是
FixedString(16) 的别名，直接以二进制表示。
元组
元组仅仅是列的数组。例如，Tuple(String, UInt8) 只是两个连续编码的列。
映射
Map(K, V) 由三列组成：
Offsets ColUInt64, Keys K, Values V。
Keys 和
Values 列中的行数为
Offsets 的最后一个值。
数组
Array(T) 由两列组成：
Offsets ColUInt64, Data T。
Data 中的行数为
Offsets 的最后一个值。
可空类型
Nullable(T) 由
Nulls ColUInt8, Values T 组成，具有相同的行数。
UUID
FixedString(16) 的别名，UUID 值以二进制表示。
枚举
Int8 或
Int16 的别名，但每个整数映射到某些
String 值。
低基数
LowCardinality(T) 由
Index T, Keys K 组成，
其中
K 是（UInt8, UInt16, UInt32, UInt64）中的一种，具体取决于
Index 的大小。
布尔值
UInt8 的别名，其中
0 表示假，
1 表示真。