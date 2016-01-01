跳到主要内容
Snowflake SQL 转换指南

数据类型

数值类型

在 ClickHouse 和 Snowflake 之间移动数据的用户会立即注意到， ClickHouse 提供了更细粒度的数字声明精度。例如， Snowflake 提供数字类型 Number。这个类型要求用户指定精度（总位数）和小数位数（小数点右侧的位数），总共最多为 38。整数声明与 Number 同义，仅定义固定的精度和小数位数，而且范围相同。这种便利性得益于在 Snowflake 中修改精度（对于整数小数位数为 0）并不会影响磁盘上的数据大小 - 在微分区级别写入时会使用最小所需的字节来满足数值范围。然而，小数位数确实会影响存储空间，并通过压缩进行抵消。Float64 类型提供更大的值范围，但精度有所下降。

将其与 ClickHouse 对比，后者提供多种有符号和无符号的浮点和整数精度。借助这些，ClickHouse 用户可以明确整数所需的精度以优化存储和内存开销。Decimal 类型，相当于 Snowflake 的 Number 类型，也提供两倍的精度和76位小数。除了类似的 Float64 值，ClickHouse 还提供 Float32，用于当精度不那么关键而压缩至关重要的情况。

字符串类型

ClickHouse 和 Snowflake 在字符串数据存储方面采取了对比鲜明的方法。Snowflake 中的 VARCHAR 存储 UTF-8 编码的 Unicode 字符，允许用户指定最大长度。此长度对存储或性能没有影响，始终使用最小字节数来存储字符串，而只是提供有用的约束供下游工具使用。其他类型如 TextNChar 只是此类型的别名。相反，ClickHouse 将所有 字符串数据作为原始字节 存储，使用 String 类型（不需要指定长度），编码的任务推给用户，并提供 查询时函数 来处理不同的编码。我们建议读者参考 "不透明数据参数" 来了解背后的动机。因此，ClickHouse 的 String 类型在实现上更可比于 Snowflake 的 Binary 类型。 SnowflakeClickHouse 均支持“排序”，允许用户覆盖字符串的排序和比较方式。

半结构化类型

Snowflake 支持半结构化数据的 VARIANTOBJECTARRAY 类型。

ClickHouse 提供相应的 VariantObject（现已弃用，替代为原生 JSON 类型）和 Array 类型。此外，ClickHouse 还具有 JSON 类型，该类型取代了现已弃用的 Object('json') 类型，并在 与其他本地 JSON 类型的比较中 特别高效和节省存储。

ClickHouse 还支持命名的 Tuple 和通过 Nested 类型的元组数组，允许用户明确映射嵌套结构。这允许在整个层次结构中应用编解码器和类型优化，与 Snowflake 不同，后者要求用户使用 OBJECTVARIANTARRAY 类型用于外部对象，并且不允许 明确的内部类型。这种内部类型也简化了 ClickHouse 中嵌套数字的查询，因为无需转换，可以在索引定义中使用。

在 ClickHouse 中，编解码器和优化类型也可以应用于子结构。这带来了一个附加好处，即与扁平化数据相比，嵌套结构的压缩效果依然出色。相比之下，由于无法对子结构应用特定类型，Snowflake 建议 扁平化数据以获得最佳压缩效果。Snowflake 还对这些数据类型 施加大小限制

类型参考

SnowflakeClickHouse注意
NUMBERDecimalClickHouse 支持的精度和小数位数是 Snowflake 的两倍 - 76 位与 38 位。
FLOAT, FLOAT4, FLOAT8Float32, Float64Snowflake 中的所有浮点数都是 64 位。
VARCHARString
BINARYString
BOOLEANBool
DATEDate, Date32在 Snowflake 中的 DATE 提供比 ClickHouse 更广泛的日期范围，例如 Date32 的最小值为 1900-01-01，而 Date1970-01-01。ClickHouse 的 Date 提供更具成本效益（两字节）的存储。
TIME(N)没有直接等价类型，但可以表示为 DateTimeDateTime64(N).DateTime64 使用相同的精度概念。
TIMESTAMP - TIMESTAMP_LTZ, TIMESTAMP_NTZ, TIMESTAMP_TZDateTimeDateTime64DateTimeDateTime64 可以选择性为列定义 TZ 参数。如果不存在，将使用服务器的时区。此外，客户端还可以使用 --use_client_time_zone 参数。
VARIANTJSON, Tuple, NestedJSON 类型在 ClickHouse 中是实验性的。该类型在插入时推断列类型。TupleNestedArray 也可用于构建显式类型结构作为替代方案。
OBJECTTuple, Map, JSONOBJECTMap 类似于 ClickHouse 中的 JSON 类型，其中键为 String。ClickHouse 要求值保持一致并具有强类型，而 Snowflake 使用 VARIANT。这意味着不同键的值可以是不同的类型。如果 ClickHouse 中需要此功能，请使用 Tuple 显式定义层次结构，或依赖于 JSON 类型。
ARRAYArray, NestedSnowflake 中的 ARRAY 使用 VARIANT 作为元素 - 一种超类型。相比之下，这些在 ClickHouse 中是强类型的。
GEOGRAPHYPoint, Ring, Polygon, MultiPolygonSnowflake 使用坐标系统（WGS 84），而 ClickHouse 在查询时应用。
GEOMETRYPoint, Ring, Polygon, MultiPolygon
ClickHouse 类型描述
IPv4IPv6IP 特定类型，可能比 Snowflake 更有效率地存储。
FixedString允许使用固定长度的字节，这对哈希很有用。
LowCardinality允许任何类型进行字典编码。当基数预期小于 100k 时非常有用。
Enum允许以 8 位或 16 位范围有效编码命名值。
UUID用于高效存储 UUID。
Array(Float32)向量可以表示为 Float32 数组，并支持距离函数。

最后，ClickHouse 提供了存储聚合函数 中间状态 的独特能力。该状态是实现特定的，但允许存储聚合结果并随后查询（带有相应的合并函数）。通常，此功能通过物化视图使用，如下面所示，通过存储对插入数据的查询增量结果来提高特定查询的性能，并以最小的存储成本实现（更多细节请参见这里）。