Amazon Redshift 到 ClickHouse 的迁移
本文档介绍了将数据从 Amazon Redshift 迁移到 ClickHouse 的相关内容。
介绍
Amazon Redshift 是一个云数据仓库，提供对结构化和半结构化数据的报告和分析功能。它旨在使用类似于 ClickHouse 的列式数据库原则来处理大数据集上的分析工作负载。作为 AWS 产品的一部分，它通常是 AWS 用户在处理其分析数据需求时的默认解决方案。
尽管由于与 Amazon 生态系统的紧密集成而吸引了现有的 AWS 用户，但采用 Redshift 以支持实时分析应用的用户发现他们需要一个更优化的解决方案。因此，他们越来越倾向于选择 ClickHouse，以利用更优越的查询性能和数据压缩，作为替代方案或与现有的 Redshift 工作负载并行部署的“加速层”。
ClickHouse vs Redshift
对于在 AWS 生态系统中深度投入的用户来说，Redshift 在面对数据仓库需求时是一个自然选择。Redshift 与 ClickHouse 在这一重要方面有所不同——它优化其引擎以处理需要复杂报告和分析查询的数据仓库工作负载。在所有部署模式中，以下两个限制使得使用 Redshift 处理实时分析工作负载变得困难：
- Redshift 为每个查询执行计划编译代码，这为首次查询执行增加了显著的开销。当查询模式可预测且编译的执行计划可以存储在查询缓存中时，这种开销是合理的。然而，这在面对可变查询的交互式应用时引入了挑战。即便 Redshift 能够利用这个代码编译缓存，ClickHouse 在大多数查询上仍然更快。请参见 "ClickBench"。
- Redshift 将并发限制在 50 个队列中，这（虽然对于商业智能足够）使得它不适合高度并发的分析应用。
相反，虽然 ClickHouse 也可以用于复杂的分析查询，但它优化了实时分析工作负载，无论是为应用提供动力还是充当数据仓库加速层。因此，Redshift 用户通常会出于以下原因使用 ClickHouse 替代或增强 Redshift：
|优势
|描述
|更低的查询延迟
|ClickHouse 实现了更低的查询延迟，包括在高并发和流式插入下对于不同查询模式的支持。即使在查询未命中缓存的情况下（这是交互式用户分析中不可避免的），ClickHouse 仍然可以快速处理它。
|更高的并发查询限制
|ClickHouse 对并发查询的限制要高得多，这对实时应用体验至关重要。在 ClickHouse 中，无论是自管理还是云端，您可以根据每个服务所需的并发进行计算资源的扩展。ClickHouse 中允许的查询并发级别是可配置的，ClickHouse Cloud 的默认值为 1000。
|卓越的数据压缩
|ClickHouse 提供卓越的数据压缩，允许用户减少总存储（从而降低成本）或在相同成本下持久化更多数据，并从其数据中获取更多实时洞察。请参见下面的“ClickHouse vs Redshift 存储效率”。