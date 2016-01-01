Amazon Redshift 到 ClickHouse 的迁移

本文档介绍了将数据从 Amazon Redshift 迁移到 ClickHouse 的相关内容。

Amazon Redshift 是一个云数据仓库，提供对结构化和半结构化数据的报告和分析功能。它旨在使用类似于 ClickHouse 的列式数据库原则来处理大数据集上的分析工作负载。作为 AWS 产品的一部分，它通常是 AWS 用户在处理其分析数据需求时的默认解决方案。

尽管由于与 Amazon 生态系统的紧密集成而吸引了现有的 AWS 用户，但采用 Redshift 以支持实时分析应用的用户发现他们需要一个更优化的解决方案。因此，他们越来越倾向于选择 ClickHouse，以利用更优越的查询性能和数据压缩，作为替代方案或与现有的 Redshift 工作负载并行部署的“加速层”。

对于在 AWS 生态系统中深度投入的用户来说，Redshift 在面对数据仓库需求时是一个自然选择。Redshift 与 ClickHouse 在这一重要方面有所不同——它优化其引擎以处理需要复杂报告和分析查询的数据仓库工作负载。在所有部署模式中，以下两个限制使得使用 Redshift 处理实时分析工作负载变得困难：

相反，虽然 ClickHouse 也可以用于复杂的分析查询，但它优化了实时分析工作负载，无论是为应用提供动力还是充当数据仓库加速层。因此，Redshift 用户通常会出于以下原因使用 ClickHouse 替代或增强 Redshift：