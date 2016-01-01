概述 本节的介绍页面

连接到 PostgreSQL 本页涵盖将 PostgreSQL 与 ClickHouse 集成的以下选项：ClickPipes、PeerDB、PostgreSQL 表引擎、MaterializedPostgreSQL 数据库引擎。

迁移数据 从 PostgreSQL 迁移到 ClickHouse 的指南第一部分。通过实际示例，演示如何使用实时复制 (CDC) 方法高效地执行迁移。所涵盖的许多概念同样适用于从 PostgreSQL 到 ClickHouse 的手动批量数据传输。

重写 PostgreSQL 查询 从 PostgreSQL 迁移到 ClickHouse 的指南第二部分。通过实际示例，演示如何使用实时复制 (CDC) 方法高效地执行迁移。所涵盖的许多概念同样适用于从 PostgreSQL 到 ClickHouse 的手动批量数据传输。

数据建模技术 从 PostgreSQL 迁移到 ClickHouse 的指南第三部分。通过实际示例，演示在从 PostgreSQL 迁移时如何在 ClickHouse 中建模数据。