PostgreSQL
|页面
|描述
|概述
|本节的介绍页面
|连接到 PostgreSQL
|本页涵盖将 PostgreSQL 与 ClickHouse 集成的以下选项：ClickPipes、PeerDB、PostgreSQL 表引擎、MaterializedPostgreSQL 数据库引擎。
|迁移数据
|从 PostgreSQL 迁移到 ClickHouse 的指南第一部分。通过实际示例，演示如何使用实时复制 (CDC) 方法高效地执行迁移。所涵盖的许多概念同样适用于从 PostgreSQL 到 ClickHouse 的手动批量数据传输。
|重写 PostgreSQL 查询
|从 PostgreSQL 迁移到 ClickHouse 的指南第二部分。通过实际示例，演示如何使用实时复制 (CDC) 方法高效地执行迁移。所涵盖的许多概念同样适用于从 PostgreSQL 到 ClickHouse 的手动批量数据传输。
|数据建模技术
|从 PostgreSQL 迁移到 ClickHouse 的指南第三部分。通过实际示例，演示在从 PostgreSQL 迁移时如何在 ClickHouse 中建模数据。
|附录
|迁移 PostgreSQL 相关的附加信息