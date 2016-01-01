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PostgreSQL

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概述本节的介绍页面
连接到 PostgreSQL本页涵盖将 PostgreSQL 与 ClickHouse 集成的以下选项：ClickPipes、PeerDB、PostgreSQL 表引擎、MaterializedPostgreSQL 数据库引擎。
迁移数据从 PostgreSQL 迁移到 ClickHouse 的指南第一部分。通过实际示例，演示如何使用实时复制 (CDC) 方法高效地执行迁移。所涵盖的许多概念同样适用于从 PostgreSQL 到 ClickHouse 的手动批量数据传输。
重写 PostgreSQL 查询从 PostgreSQL 迁移到 ClickHouse 的指南第二部分。通过实际示例，演示如何使用实时复制 (CDC) 方法高效地执行迁移。所涵盖的许多概念同样适用于从 PostgreSQL 到 ClickHouse 的手动批量数据传输。
数据建模技术从 PostgreSQL 迁移到 ClickHouse 的指南第三部分。通过实际示例，演示在从 PostgreSQL 迁移时如何在 ClickHouse 中建模数据。
附录迁移 PostgreSQL 相关的附加信息