从 BigQuery 加载数据到 ClickHouse
本指南适用于 ClickHouse Cloud 和自管理的 ClickHouse v23.5+。
本指南展示了如何将数据从 BigQuery 迁移到 ClickHouse。
我们首先将表导出到 Google 的对象存储 (GCS)，然后将数据导入到 ClickHouse Cloud。这些步骤需要为您希望从 BigQuery 导出到 ClickHouse 的每个表重复进行。
将数据导出到 ClickHouse 需要多长时间？
从 BigQuery 导出数据到 ClickHouse 的时间取决于您的数据集的大小。作为比较，使用本指南，将 4TB 公共以太坊数据集 从 BigQuery 导出到 ClickHouse 大约需要一个小时。
|表
|行数
|导出文件数
|数据大小
|BigQuery 导出
|插槽时间
|ClickHouse 导入
|blocks
|16,569,489
|73
|14.53GB
|23 秒
|37 分钟
|15.4 秒
|transactions
|1,864,514,414
|5169
|957GB
|1 分 38 秒
|1 天 8 小时
|18 分 5 秒
|traces
|6,325,819,306
|17,985
|2.896TB
|5 分 46 秒
|5 天 19 小时
|34 分 55 秒
|contracts
|57,225,837
|350
|45.35GB
|16 秒
|1 小时 51 分
|39.4 秒
|总计
|82.6 亿
|23,577
|3.982TB
|8 分 3 秒
|> 6 天 5 小时
|53 分 45 秒
1. 导出表数据到 GCS
在这一步中，我们利用 BigQuery SQL 工作空间 来执行我们的 SQL 命令。下面，我们将名为
mytable 的 BigQuery 表导出到 GCS 存储桶，使用
EXPORT DATA 语句。
在上述查询中，我们将 BigQuery 表导出为 Parquet 数据格式。我们的
uri 参数中还有一个
* 字符。这确保输出被分片成多个文件，具有递增的数字后缀，以防导出的数据超过 1GB。
这种方法有许多优点：
- Google 每天允许最多 50TB 的数据免费导出到 GCS。用户只需支付 GCS 存储费用。
- 导出自动生成多个文件，每个文件最大限制为 1GB 的表数据。这对 ClickHouse 是有利的，因为它可以实现并行导入。
- Parquet 作为一种列式格式，代表了一种更好的交换格式，因为它天然压缩，并且对 BigQuery 的导出和 ClickHouse 的查询速度更快。
2. 从 GCS 导入数据到 ClickHouse
一旦导出完成，我们可以将这些数据导入到 ClickHouse 表中。您可以使用 ClickHouse SQL 控制台 或
clickhouse-client 执行以下命令。
您必须首先在 ClickHouse 中 创建表：
创建表后，如果您的集群中有多个 ClickHouse 副本，请启用设置
parallel_distributed_insert_select 以加快导入速度。如果您只有一个 ClickHouse 节点，可以跳过此步骤：
最后，我们可以使用
INSERT INTO SELECT 命令 将 GCS 中的数据插入到 ClickHouse 表中，该命令根据
SELECT 查询的结果将数据插入到表中。
为了检索要
INSERT 的数据，我们可以使用 s3Cluster 函数 从我们的 GCS 存储桶检索数据，因为 GCS 可以与 Amazon S3 互操作。如果您只有一个 ClickHouse 节点，可以使用 s3 表函数 而不是
s3Cluster 函数。
上面查询中使用的
ACCESS_ID 和
SECRET 是您与 GCS 存储桶关联的 HMAC 密钥。
3. 测试数据导出是否成功
要测试数据是否正确插入，只需对新表运行
SELECT 查询：
要导出更多 BigQuery 表，只需对每个附加表重复上述步骤。
进一步阅读和支持
除了本指南，我们还建议阅读我们的博客文章，展示 如何使用 ClickHouse 加速 BigQuery 及如何处理增量导入。
如果您在将数据从 BigQuery 转移到 ClickHouse 过程中遇到问题，请随时通过 [email protected] 联系我们。