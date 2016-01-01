跳到主要内容
跳到主要内容

可刷新的物化视图

可刷新的物化视图 在概念上类似于传统 OLTP 数据库中的物化视图，存储指定查询的结果以快速检索，从而减少重复执行资源密集型查询的需要。与 ClickHouse 的 增量物化视图 不同，这需要定期在完整数据集上执行查询——其结果存储在目标表中以供查询。理论上，这个结果集应该比原始数据集小，从而使后续查询能够更快地执行。

下图说明了可刷新的物化视图的工作原理：

可刷新的物化视图图

您还可以观看以下视频：

何时应使用可刷新的物化视图？

ClickHouse 的增量物化视图功能强大，通常比可刷新的物化视图所使用的方法具有更好的扩展性，尤其是在需要对单一表执行聚合的情况下。通过仅计算按块插入的数据的聚合，并在最终表中合并增量状态，查询只会在部分数据上执行。这种方法可以扩展到潜在的 PB 级数据，通常是首选的方法。

但是，有些情况下不需要或不适用这种增量过程。一些问题与增量方法不兼容，或不需要实时更新，而周期性重建更为合适。例如，您可能希望定期对完整数据集重新计算视图，因为它使用了复杂的连接，这在增量方法中是不可兼容的。

可刷新的物化视图可以运行批处理过程，执行诸如去规范化的任务。可以在可刷新的物化视图之间创建依赖关系，以便一个视图依赖于另一个视图的结果，并只有在完成后才会执行。这可以替代计划工作流或简单的 DAG，如 dbt 作业。要了解有关如何设置可刷新的物化视图之间的依赖关系，请访问 CREATE VIEWDependencies 部分。

如何刷新可刷新的物化视图？

可刷新的物化视图将在创建时定义的间隔内自动刷新。 例如，以下物化视图每分钟刷新一次：

如果您想强制刷新物化视图，可以使用 SYSTEM REFRESH VIEW 子句：

您还可以取消、停止或启动视图。 有关更多详细信息，请参见 管理可刷新的物化视图 文档。

可刷新的物化视图上次刷新是何时？

要找出可刷新的物化视图上次被刷新时，可以查询 system.view_refreshes 系统表，示例如下：

如何更改刷新频率？

要更改可刷新的物化视图的刷新频率，请使用 ALTER TABLE...MODIFY REFRESH 语法。

完成后，您可以使用 可刷新的物化视图上次刷新是何时？ 查询来检查频率是否已更新：

使用 APPEND 添加新行

APPEND 功能允许您将新行添加到表的末尾，而不是替换整个视图。

此功能的一个用法是捕获某个时刻值的快照。例如，假设我们有一个从 KafkaRedpanda 或其他流数据平台传入消息流填充的 events 表。

此数据集在 uuid 列中有 4096 个值。我们可以编写以下查询来找到总计数最高的值：

假设我们想要每 10 秒捕获一次每个 uuid 的计数，并将其存储在名为 events_snapshot 的新表中。 events_snapshot 的模式将如下所示：

然后我们可以创建一个可刷新的物化视图来填充此表：

然后我们可以查询 events_snapshot，以获取特定 uuid 随时间变化的计数：

示例

现在让我们看看如何使用可刷新的物化视图与一些示例数据集。

Stack Overflow

去规范化数据指南展示了使用 Stack Overflow 数据集去规范化数据的各种技术。我们将数据填充到以下表中：votesusersbadgespostspostlinks

在该指南中，我们展示了如何通过以下查询将 postlinks 数据集去规范化为 posts 表：

随后我们展示了如何一次性将该数据插入到 posts_with_links 表中，但在生产系统中，我们希望定期运行此操作。

postspostlinks 表都有可能被更新。因此，与其尝试使用增量物化视图实施此连接，可能仅需安排此查询在设定的时间间隔内运行，例如每小时一次，将结果存储在 post_with_links 表中。

在这种情况下，可刷新的物化视图将大有裨益，我们可以通过以下查询创建一个：

该视图将立即执行，并在此后每小时根据配置确保源表的更新反映。重要的是，当查询重新运行时，结果集将原子性和透明地更新。

备注

这里的语法与增量物化视图相同，只是我们加入了 REFRESH 子句：

IMDb

dbt 和 ClickHouse 集成指南 中，我们使用以下表填充了一个 IMDb 数据集：actorsdirectorsgenresmovie_directorsmoviesroles

然后我们可以编写以下查询，以计算每位演员的总结，按电影出演最多的人进行排序。

虽然返回结果并不需要太长时间，但假设我们希望让它更快，并且计算开销更小。 假设该数据集也会不断更新——新电影持续上线，新的演员和导演也在出现。

这时候就该使用可刷新的物化视图了，所以我们首先为结果创建一个目标表：

现在我们可以定义视图：

该视图将立即执行，并在此后每分钟根据配置确保源表的更新反映。我们的原查询就变得语法上更简单，速度显著更快！

假设我们向源数据添加了一个新演员“Clicky McClickHouse”，他在很多电影中都出现过！

不到 60 秒后，我们的目标表更新以反映 Clicky 演出的丰硕成果：