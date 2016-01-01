增量物化视图

增量物化视图（Materialized Views）允许用户将计算成本从查询时间转移到插入时间，从而加快 SELECT 查询的速度。

与 PostgreSQL 等事务型数据库不同，在 ClickHouse 中，物化视图只是一个触发器，它在数据块插入到表时运行查询。该查询的结果插入到第二个“目标”表中。如果插入更多行，结果将再次发送到目标表，其中临时结果将被更新和合并。此合并结果等同于对所有原始数据运行查询。

物化视图的主要动机是，插入到目标表的结果表示对行的聚合、过滤或转换的结果。这些结果通常会比原始数据更小（在聚合的情况下为部分草图）。这使得从目标表读取结果的查询变得简单，确保查询时间比在原始数据上执行相同计算时要快，将计算（因此查询延迟）从查询时间转移到插入时间。

在 ClickHouse 中，物化视图是在数据流入其基础表时实时更新，功能更像是不断更新的索引。这与其他数据库中的物化视图通常是静态快照，必须刷新（类似于 ClickHouse 的 可刷新的物化视图）形成对比。

假设我们想获得一篇文章每天的点赞和点踩数量。

由于 ClickHouse 的 toStartOfDay 函数，这个查询相对简单：

这个查询由于 ClickHouse 的原因已经很快了，但我们能做得更好么？

如果我们希望在插入时使用物化视图来计算此数据，则需要一个接收结果的表。该表应该只保留每天 1 行记录。如果收到对已存在日期的更新，其他列应该合并到该日期的现有行中。为了实现这种增量状态的合并，必须为其他列存储部分状态。

这需要 ClickHouse 中一种特殊的引擎类型：SummingMergeTree。这将所有具有相同排序键的行替换为一行，该行包含数值列的总和。以下表将合并任何具有相同日期的行，并对任何数值列求和：

为了演示我们的物化视图，假设我们的 votes 表为空，尚未接收任何数据。我们的物化视图对插入到 votes 的数据执行上述 SELECT ，其结果发送到 up_down_votes_per_day ：

此处的 TO 子句是关键，它表示结果将发送到哪里，即 up_down_votes_per_day 。

我们可以从之前的插入重新填充 votes 表：

完成后，我们可以确认 up_down_votes_per_day 的大小——我们应每天有 1 行记录：

我们实际上将行数从 2.38 亿（在 votes 中）减少到 5000 通过存储我们的查询结果。然而，关键在于，如果新的投票被插入到 votes 表中，则新值将被发送到 up_down_votes_per_day 的相应日期，在那里将被异步合并到后台，始终只保留一天的一行记录。因此， up_down_votes_per_day 将始终保持小且最新。

由于行的合并是异步的，当用户查询时，某一天可能有多于一条投票。为了确保在查询时合并任何未完成的行，我们有两个选择：

在表名上使用 FINAL 修饰符。我们在上面的计数查询中做了这件事。

修饰符。我们在上面的计数查询中做了这件事。 按我们最终表中使用的排序键进行聚合，即 CreationDate 并对度量进行求和。通常这种方式更有效且灵活（该表可以用于其他用途），但前者对某些查询可能更简单。我们在下面展示了两者：

这将我们的查询时间从 0.133s 加速到 0.004s——提升了超过 25 倍！

信息 重要提示: ORDER BY = GROUP BY 在大多数情况下，物化视图转换中 GROUP BY 子句使用的列应与目标表中 ORDER BY 子句使用的列一致，如果使用 SummingMergeTree 或 AggregatingMergeTree 表引擎的话。这些引擎依赖 ORDER BY 列在后台合并操作期间合并相同值的行。 GROUP BY 和 ORDER BY 列之间的不对齐可能会导致查询性能不佳、合并不理想，甚至数据不一致。

上述示例使用物化视图来计算并维护每天的两个总和。总和代表了维护部分状态的最简单聚合形式——我们可以在新值到达时简单地将其添加到现有值中。然而，ClickHouse 的物化视图可以用于任何聚合类型。

假设我们希望计算每一天帖子的一些统计数据： Score 的 99.9 分位数和 CommentCount 的平均值。计算此内容的查询可能如下所示：

和之前一样，我们可以创建一个物化视图，它在新帖子插入 posts 表时执行上述查询。

为了示例，并避免从 S3 加载帖子数据，我们将创建一个与 posts 相同模式的重复表 posts_null 。但是，这个表将不存储任何数据，仅在插入行时被物化视图使用。为了防止数据存储，我们可以使用 Null 表引擎类型。

Null 表引擎是一种强大的优化——可以将其视为 /dev/null 。我们的物化视图将在 posts_null 表在插入时收到行时计算并存储我们的汇总统计信息——它仅是一个触发器。然而，原始数据将不会被存储。虽然在我们的案例中，我们可能仍希望存储原始帖子，但这种方法可以在避免原始数据存储开销的同时计算聚合。

因此，物化视图变为：

请注意，我们在聚合函数结尾添加了后缀 State 。这确保返回函数的聚合状态，而不是最终结果。它将包含额外的信息，以允许该部分状态与其他状态合并。例如，在计算平均值的情况下，这将包含列的计数和总和。

部分聚合状态在计算正确结果时是必需的。例如，对于计算平均值，简单地对子区间的平均值进行求平均会导致不正确的结果。

现在我们创建该视图的目标表 post_stats_per_day ，用以存储这些部分聚合状态：

之前 SummingMergeTree 足以存储计数，对于其他函数我们需要更高级的引擎类型： AggregatingMergeTree 。为了确保 ClickHouse 知道将存储聚合状态，我们将 Score_quantiles 和 AvgCommentCount 定义为类型 AggregateFunction ，指定部分状态的函数源和它们的源列的类型。与 SummingMergeTree 一样，具有相同 ORDER BY 键值的行将被合并（在以上示例中为 Day ）。

通过物化视图填充我们的 post_stats_per_day ，我们可以简单地从 posts 插入所有行到 posts_null ：

在生产环境中，您可能会将物化视图附加到 posts 表。我们在此处使用 posts_null 是为了演示 null 表。

我们的最终查询需要利用后缀 Merge 来执行我们的函数（因为列存储部分聚合状态）：

注意我们在这里使用 GROUP BY ，而不是使用 FINAL 。

在使用 ClickHouse 中的物化视图时，了解源表在物化视图查询执行过程中的处理方式非常重要。具体来说，物化视图查询中的源表将被插入的数据块替换。如果未适当理解，这种行为可能会导致一些意外的结果。

考虑以下设置：

在上述示例中，我们有两个物化视图 mvw1 和 mvw2 ，它们执行相似的操作，但在引用源表 t0 的方式上有些许不同。

在 mvw1 中，表 t0 直接在 JOIN 的右侧通过 (SELECT * FROM t0) 子查询引用。当数据插入到 t0 时，物化视图的查询使用插入的数据块替换 t0 。这意味着 JOIN 操作仅在新插入的行上执行，而不是整张表。

在第二种情况下，连接 vt0 ，视图读取 t0 的所有数据。这确保 JOIN 操作考虑到 t0 中的所有行，而不仅仅是新插入的数据块。

关键的区别在于 ClickHouse 如何处理物化视图查询中的源表。当通过插入触发物化视图时，源表（在本例中为 t0 ）被插入的数据块替换。这一行为可以被利用来优化查询，但也需要仔细考虑，以避免意外结果。

在实践中，您可以利用这种行为优化只需要处理源表数据子集的物化视图。例如，您可以使用子查询在将源表与其他表连接之前过滤源表。这可以帮助减少物化视图处理的数据量，提高性能。

在这个例子中，从 IN (SELECT id FROM t0) 子查询中构建的集合仅包括新插入的行，这可以帮助对 t1 进行过滤。

上述内容主要集中在使用物化视图增量更新时间的数据部分聚合，从而将计算从查询时间转移到插入时间。除了这个常见用例外，物化视图还有许多其他应用。

在某些情况下，我们可能希望在插入时仅插入行和列的子集。在这种情况下，我们的 posts_null 表可以接收插入，其中的 SELECT 查询在插入到 posts 表之前对行进行过滤。例如，假设我们希望转换 posts 表中的 Tags 列。这包含一个用管道分隔的标签名称列表。通过将这些转换为数组，我们可以更便捷地按单个标签值聚合。

我们可以在执行 INSERT INTO SELECT 时执行此转换。物化视图允许我们将此逻辑封装在 ClickHouse DDL 中，并保持我们的 INSERT 操作简单，转换应用于任何新行。

我们的物化视图用于此转换如下所示：

用户在选择 ClickHouse 排序键时应考虑其访问模式，频繁用于过滤和聚合的列应被使用。这可能对访问模式比较多样化的场景有限制，这些场景无法以单个列集进行封装。例如，考虑以下 comments 表：

这里的排序键优化了按 PostId 过滤查询的表。

假设用户希望针对特定 UserId 过滤并计算其平均 Score ：

虽然执行速度较快（点击库数据较小），但根据处理的行数我们可以看出这需要全表扫描——90.38 万行。对于更大的数据集，我们可以使用物化视图查找排序键值 PostId 以过滤 UserId 列。这些值可以用于执行高效的查找。

在此示例中，我们的物化视图可以非常简单，仅选择 comments 中的 PostId 和 UserId 。在插入时，这些结果被发送到一个按 UserId 排序的表 comments_posts_users 。我们在这里创建一个 Comments 表的 null 版本，并使用它来填充我们的视图和 comments_posts_users 表：

我们现在可以在子查询中使用这个视图来加速之前的查询：

物化视图可以链接，从而建立复杂的工作流。对于实际示例，我们建议阅读这篇 博客文章。