清空表

清空操作允许从表或数据库中移除数据，同时保持它们的存在。这是一个轻量级操作，无法逆转。

TRUNCATE 语句

从表中删除所有数据。当省略 IF EXISTS 子句时，如果表不存在，则查询返回错误。

TRUNCATE 查询不支持 View、File、URL、Buffer 和 Null 表引擎。

您可以使用 alter_sync 设置来设置等待在副本上执行的操作。

您可以使用 replication_wait_for_inactive_replica_timeout 设置来指定等待不活跃副本执行 TRUNCATE 查询的时间（以秒为单位）。

备注 如果 alter_sync 设置为 2 ，而某些副本在 replication_wait_for_inactive_replica_timeout 设置指定的时间内未活跃，则抛出异常 UNFINISHED 。

从数据库中的所有表中删除所有数据。

从数据库中删除所有表，但保留数据库本身。当省略 IF EXISTS 子句时，如果数据库不存在，则查询返回错误。